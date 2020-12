Leclerc a Vettel si vysvětlili incident z první zatáčky

Vettel byl v neděli pořádně naštvaný na počínání Leclerca po druhém startu v první zatáčce. Vettel měl pocit, že mu týmový kolega nenechal dost místa.

„Nemůže to udělat jen tak, jako bych tam nebyl. Je to totéž jako v Rakousku, opravdu. Tentokrát jsem měl bourat, možná by to byla lepší volba,“ řekl Vettel v týmovém rádiu.

Oba jezdci Ferrari potvrdili, že si o situaci po závodě promluvili.

„Mluvili jsme o tom,“ řekl Leclerc. „Z mé strany mohu říci jen to, že to bylo určitě extrémně těsné, ale na druhou stranu to nebylo jako ve Štýrsku, kde jsem se nedostal na viditelné místo. Byla tam velmi malá mezera, ale šel jsem do toho a ujistil jsem se, že mě viděl.“

„Je zřejmé, že to bylo těsné,“ řekl Vettel. „Pokud máte v první zatáčce tři auta, pak to občas funguje ale většinou ne. Mluvili jsme o tom, abychom mohli jít dál, není to velký problém.“

Jezdci Ferrari dojeli v Bahrajnu na 10. a 13. místě. Tým tak získal jediný bod. Podle sportovního ředitele Laurenta Mekiese to nebylo jen o motoru, ale také o teplotách, které byly vyšší než v závodech v Evropě.

„Nemyslím si, že je to všechno kvůli výkonu motoru,“ řekl Mekies. „Je pravda, že ve srovnání s posledními třemi nebo čtyřmi závody jsme ve středu pole ztratili nějakou výhodu, a pokud ztratíte málo, tak to stačí k tomu, abyste přešli z jednoho extrému do druhého.“

„Z tohoto pohledu to bylo bolestivé. Pokud vezmeme v úvahu všechny okolnosti, určitě se to velmi lišilo od toho, co jsme viděli v posledních třech nebo čtyřech závodech v Evropě s chladnějším a vlhčím počasím.“

„Doufejme, že existuje způsob, jak získat trochu více výkonu ve srovnání s tím, co jsme udělali tento víkend. Tento víkend se o to pokusíme.“