Leclerc a Verstappen jsou úplně jiní, říká Berger, který neodepisuje Vettela

„Oba jsou úplně jiní,“ řekl Berger pro Auto Motor und Sport. „Verstappen je agresivnější a nepředvídatelnější. Mluví odvážně a hlasitě, aby ho všichni mohli slyšet. Na trati je to stejné.“

„Leclerc působí dojmem klidnějšího a skromnějšího jezdce. Existuje u něj více kalkulací, více politiky. Jak jsem řekl, mají zcela odlišný přístup, ale jsou na stejné úrovni, pokud jde o schopnosti.“

„Bude pro ně obtížné sesadit Hamiltona. Lewis není jen nejlepším jezdcem v tuto chvíli, ale je na dobré cestě stát se nejlepším vůbec.“

Berger by neodepsal ani Vettela. „Nevíme, zda to pro něj bude rozhodující rok, to si určí sám. Odjede svůj poslední rok a skončí? Chce si prodloužit pobyt u Ferrari o další tři roky? Chce rozebrat Leclerca?“

Podle Bergera má Vettel v Leclercovi tvrdého soupeře, ale tak tomu už v nejlepších týmech bývá.

„Vždy existují dvě alfa zvířata, která se bijí hlava nehlava, dokud nezůstane jedno. Když jsem šel do McLarenu, měl jsem tam Sennu. Neutečete tomu.“

Podle Bergera se může Vettel letos Leclercovi minimálně vyrovnat. „V poslední třetině sezóny Vettel ukázal, že to dokáže velmi dobře.“

„Není pochyb, že Leclerc má budoucnost před sebou. Bude se i nadále vyvíjet. Sebastian je v poslední fázi své kariéry. Ale má šílené zkušenosti, byl čtyřikrát mistrem světa, je pět let s Ferrari.“

Podle Bergera může díky tomu Vettel vyrovnat Leclercovu statečnost. „Bude to zajímavý souboj, ale neodvažuji se předvídat výsledek.“

Foto: Getty Images / Francois Nel