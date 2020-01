Leclerc a Schumacher u Ferrari v roce 2021? Binotto to jednoznačně vylučuje

Někteří lidé sílou vůle tlačí Micka Schumachera do formule 1 a speciálně do Ferrari. Mattia Binotto ale vyloučil, že by syn sedminásobného mistra světa jezdil v roce 2021 za Ferrari.