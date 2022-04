Leclerc a ani Binotto zatím na šampionát nemyslí

Kromě situace v šampionátu nahrává Ferrari ještě jeden fakt, o kterém se moc nemluví – do konce června může využívat počítačové simulace a aerodynamický tunel více než Red Bull a Mercedes. Parametry se totiž odvíjí od loňského pořadí v šampionátu, ve kterém bylo Ferrari třetí. Od července se vše změní podle aktuálního pořadí.

V Maranellu se zatím snaží na boj o tituly nemyslet. „Nyní šampionát neřešíme, jsou to jen tři závody,“ řekl Mattia Binotto pro Sky Sports. „Stále se soustředíme na každý jednotlivý závod a budeme tak postupovat i v nadcházejících závodech.“

„Víme, že k tomu, abyste měli dobrý víkend a vyhráli, musíte být perfektní. Tak tomu bylo v Bahrajnu. V Džiddě jsme nebyli perfektní a prohráli jsme a v Austrálii to byl opět skvělý víkend.“

„V každém jednotlivém závodě se budeme snažit jet co nejlépe, a tak budeme přistupovat k Imole i k těm následujícím.“

Binotto také řekl, že nechce zasahovat do souboje svých jezdců. „Mají volnost v boji a myslím, že to je pro nás důležité. Pro Carlose je podle mě opravdu důležité, aby prokázal rychlost a tempo a vrátil se silnější. Já si pak budu užívat boj o dobré umístění v šampionátu!“

K tomu, v čem Leclerc zatím v letošní sezoně dělá rozdíly, Binotto dodal: „Je teď velmi soustředěný a myslím, že jezdí velmi dobře. Loňský rok byl pro něj opět důležitý a byl důležitý pro jeho růst. Když se podíváte na řízení pneumatik (v Austrálii, pozn. redakce), bylo to velmi dobré a je to něco, co se naučil. Když ho srovnám s úplně první sezónou ve F1, tak je to určitě velká změna.“

V Imole nohama na zemi

Ferrari čeká letošní první domácí závod a to v situaci, kdy se mu daří. Atmosféra v Imole tak bude hodně vzrušující.

„Dokážu si to představit, ale nechci na to příliš myslet!“ řekl Charles Leclerc, kterého cituje racingnews365.com

„Je to samozřejmě ještě velmi brzy v sezóně. Je dobré být v čele šampionátu, vedu o 34 bodů, což je vždy dobré, ale zatím se na šampionát nechci příliš soustředit.“

„K závodnímu víkendu musíme přistupovat stejně jako k prvním třem víkendům. Je nesmírně důležité nevytvářet na sebe dodatečný tlak a nesnažit se věci přehánět. Myslím, že od začátku sezony pracujeme jako tým nesmírně dobře a musíme jen pokračovat v naší práci, stejně jako jsme to dělali v prvních několika víkendech.“