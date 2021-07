Leclerc: 200 % na poražení Hamiltona v britské velké ceně nestačilo

Monačan předvedl povedený start a dostal se před Valtteriho Bottase. Po kolizi vedoucího Maxe Verstappena s Hamiltonem v prvním kole se dokonce dostal do vedení, které si udržel také po restartu závodu poté, co byl přerušený závod znovu odstartován.

Leclerc se po většinu závodu držel na první pozici. Hamilton se však i přes 10sekundovou penalizaci, kterou si za způsobení kolize s Verstappenem odpykal během zastávky v boxech, dvě kola před cílem dostal před Leclerca na první místo a dojel si pro osmé vítězství v domácí velké ceně.

Pilot Ferrari se během závodu potýkal s problémy s mapováním motoru. Na stupně vítězů se vrátil po téměř roce, když naposledy dojel mezi nejlepšími třemi vloni na začátku srpna také na Silverstonu.

„Je těžké užít si to na 100 %, ale byl to neuvěřitelný závod. Nedal jsem do toho 100, ale 200 %. Dal jsem do toho všechno, ale v těch posledních dvou kolech to nestačilo,“ řekl Leclerc.

„Gratuluji Lewisovi, odvedl neuvěřitelnou práci a je skvělé vidět tolik fanoušků na tribunách. V autě to bylo zábavné, ke konci mi ale trochu chyběla rychlost. Rozhodně jsme to nečekali. Po kvalifikaci jsme očekávali, že budeme konkurenceschopní, ale ne až tak.

„Bojovali jsme o vítězství, což bylo neuvěřitelné, hlavně na střední sadě pneumatik jsme byli extrémně rychlí, na tvrdých jsme pak ve srovnání s Mercedesem rychlostně trochu ztráceli. Celkově jsme ale byli mnohem silnější, než jsme zvyklí.“

Leclerc získal pro Ferrari druhé letošní stupně vítězů a navázal tak na druhé místo Carlose Sainze z Velké ceny Monaka.

„Tým si vede neuvěřitelně dobře a jsem na něj velmi hrdý. Odvedli jsme spoustu práce a ukazuje se, že děláme něco správně a směřujeme správným směrem. Musíme v tom tedy pokračovat.“