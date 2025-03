Léčba Lawsonem zatím nezabírá. Čeká novozélandského jezdce předčasný konec?

V Austrálii byl Lawson na startovním roštu 18. V Šanghaji skončil v obou kvalifikacích poslední. Přepisuje tak týmové rekordy, i když způsobem, po kterém určitě netoužil.

Ve sprintu se sice dostal na 14. místo, ale to není samozřejmě bodované a byla to jen velmi slabá útěcha.

Pokud se nestane zítra něco mimořádného, bude se Lawson snažit dostat na body. Problém je, že bude daleko za vozy, se kterými by měl bojovat, jako jsou mercedesy a ferrari. Start z konce pole také přináší větší riziko kolize, což pak nestojí jen body ale také peníze.

V čem je problém? RB21 má velmi malé pracovní okno, do kterého se Lawsonovi nedaří vůz dostat. Je to jako střelba míčem na koš. Verstappen dokáže trefit koš v 9 až 10 případech z 10. Lawson zatím vůbec. Max Verstappen si je proto jistý, že ve voze Racing Bulls by byl Lawson rychlejší.

„Když se podíváte na rozdíl mezi oběma jezdci v ostatních týmech, jsou si všichni blíž,“ řekl Max Verstappen pro De Telegraaf. „To také ukazuje, že naše auto je extrémně složité. Myslím, že když posadíte Liama do auta Racing Bulls, pojede rychleji. Opravdu si to myslím. To auto se řídí snadněji než naše. Všiml jsem si toho také, když jsem s Liamem mluvil. Loni jsem si myslel, že rozdíl mezi ním a Júkim Cunodou není tak velký. Jinak by se tým nerozhodl ho posadit do Red Bullu.“

Podle webu The Race jsou Lawsonovy dosavadní výsledky tak daleko za očekáváním, že šéfové Red Bullu již v soukromí pochybují o tom, zda dokáže splnit to, co tým potřebuje.

Lawsonovi ale příliš nenahrávají okolnosti. Celkově má málo zkušenosti – když odmyslíme počátky Red Bullu, je to nejméně zkušený jezdec, který za volant stáje z Milton Keynes usedl. Z hlediska počtu odjetých kol byl Lawson v testech v Bahrajnu předposlední – odjel 149 kol, zatímco první Ocon 260.

První dva víkendy se jedou na tratích, které Lawson prakticky nezná. V Austrálii nejel nikdy, v Šanghaji v roce 2018 v Asijské F3.

V Austrálii navíc pršelo. Déšť sice přišel až v neděli, ale pro Lawsona to mohly být další cenné kilometry v RB21. V Číně se jede víkend se sprintem, což znamená, že byl jen jeden volný trénink.

Klíčová Suzuka

Z Číny zamíří Formule 1 do Japonska, kde se pojede za dva týdny. Pro Lawsona to bude klíčový závodní víkend. Je to letošní první okruh, který dobře zná. V roce 2023 tam závodil za AlphaTauri (dojel 11.) a navíc tam odjel tři závody v japonské superformuli (nejlépe byl druhý).

Vyhazov z týmu nemá být aktuálně na stole, ačkoliv Red Bull to vidí tak, že Japonsko bude klíčové pro rozhodnutí, jak s Lawsonem dál. Na případný dobrý výsledek by mohl navázat o týden později v Bahrajnu.

„Není to to, co jsme si představovali, ale budeme to ve volném čase analyzovat,“ řekl Helmut Marko pro Sky Germany. Poradce Red Bullu současně bagatelizoval to, co jsme napsali výše – tedy vliv pro Lawsona nových tratí.

„Racing Bulls s Hadjarem, který na této trati ještě nikdy nejel, zajeli neuvěřitelné časy a neudělali žádnou chybu,“ dodal Marko.