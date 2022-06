Le Mans bude mít svého Verstappena. Do závodu odstartuje 16letý mladík

Max Verstappen v roce 2015 vzbudil pořádný rozruch. Ve F1 debutoval ve věku 17 let a 166 dnů. Tento rekord už nejspíše nebude překonán, protože jezdec dnes musí mít nejen body pro super licenci, ale musí mu být také nejméně 18 let.

„Svého Verstappena“ teď bude mít i slavný závod 24 hodin Le Mans. V sobotu bude na startu americký jezdec Josh Pierson, který se narodil 14. února 2006. V době sobotního startu bude mít 16 let, 3 měsíce a 28 dní.

Pierson překoná rekord, který ale není až tak starý. V roce 2014 do závodu odstartoval Matt McMurry ve věku 16 let, 6 měsíců a 21 dní. Ten tehdy překonal daleko starší rekord mexického jezdce Ricarda Rodrígueze – jednoho z bratrů, po kterém je pojmenován okruh v Mexiku.

Rodríguez nicméně stále drží rekord nejmladšího jezdce na pódiu (z roku 1960 ve věku 18 let a 133 dnů). Jeho bratr Pedro je pak stále nejmladší držitel pole position (z roku 1963 ve věku 23 let a 146 dnů).

A další souvislost s F1. Nejmladším vítězem zůstává dnešní šéf GPDA Alexander Wurz, který v roce 1996 vyhrál ve věku 22 let a 91 dní. Nejmladším vítězem kategorie je Julien Andlauer, který v roce 2018 vyhrál v amatérské GT třídě ve věku 18 let a 352 dnů.

Kde jsou nejmladší jezdci, tam jsou i nejstarší. Ve formuli 1 je už dnes nemyslitelné, aby nastoupil jezdec, kterému je 50. Ani tyto rekordy tak už nebudou nikdy překonány. V Le Mans se nám oba rekordy míchají. Nejstarším jezdcem, který do závodu odstartoval, byl Dominique Bastien ve věku 75 let a 269 dní a nebylo to v 50. letech ale vloni.

Ale zpět k Piersonovi. Jeho věk je sice nízký, ale zkušenosti už má. Ve WEC závodí v LMP2 za tým United Autosport šéfa McLarenu Zaka Browna. V Sebringu tento vůz vyhrál, ve Spa dojel na šestém místě. V šampionátu je tak v současné době posádka na průběžném druhém místě ve své kategorii, i když ne celá. Ve voze Oreca 07-Gibson s číslem 23 pojedou vedle Piersona Oliver Jarvis a Alex Lynn. Posledně jmenovaný v Sebringu nejel.

Kromě toho odjel Josh Pierson v únoru dva závody v asijské Le Mans, kde sdílel vůz s Paulem di Restou. Posádka oba závody vyhrála.