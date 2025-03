Lawsonovi příliš nepomohla jeho arogance, myslí si Jacques Villeneuve

„Tyto dva závody mu v paddocku moc nepomohly. Je to velmi jednoduché a v tom je to riziko. Když začínáte s Red Bullem, musíte na to jít hned naplno,“ řekl Jacques Villeneuve pro NZCasino. „Tohle je cena, kterou musíte zaplatit za to, že vás dají do nejlepšího týmu.“

„Chcete podstoupit takové riziko? Dobře. Ale na druhou stranu pak zaplatíte vysokou cenu, když to nevyjde. Tak to prostě je. A je to v pořádku. Tak by to mělo být.“

„Myslel jsem si, že by mu mohli dát ještě tři závody, až se vrátí do Evropy, aby pak mohli přijmout uvážlivé rozhodnutí.“

„Musíte si uvědomit, že do F1 přišel velmi arogantní. Vloni pořád mluvil o tom, jak bude skvělý.“

„Když nepřicházejí výsledky, všechny to nutí reagovat ještě silněji. Je to vlastně nejhorší výsledek, jaký kdy někdo ve voze Red Bull dosáhl. Může si za to sám.“

Villeneuve si myslí, že Lawson se může „vzpamatovat“ díky tomu, jak rychle ho Red Bull sesadil zpět do Racing Bulls.