Lawsona čeká náročná premiéra ve formuli 1

Liam Lawson o tomto víkendu absolvuje nečekaný debut ve formuli 1, když u týmu AlphaTauri nahradil zraněného Daniela Ricciarda.

Novozélanďan působí jako rezervní pilot Red Bullu a AlphaTauri. Když ve druhém pátečním tréninku boural Ricciardo a vyšetření v nemocnici ukázalo zlomeninu záprstní kosti, bylo potvrzeno, že Lawsona čeká premiéra ve F1.

Poprvé na trať vyjel do mokrého třetího tréninku. Lawson byl jedním z pilotů, kteří se během hodinových jízd roztočili.

Mokrá byla trať také na začátku kvalifikace, postupně však osychala. Lawson ale vypadl už v první části, kde zajel nejpomalejší čas, a před zítřejším závodem tak nedostal příležitost vyzkoušet si letošní monopost alphatauri v Zandvoortu na suché trati a bezdrážkových pneumatikách.

„Pokud zítra bude sucho, budu se muset všechno znovu naučit, protože na suchu jsem nejel,“ řekl Lawson.

„Bude to velmi náročný závod, jsem ale zároveň nadšený. Vím, že to bude výzva a že toho musíme hodně zvládnout. Takže jen doufám v čistý závod.“

„První polovina bude extrémně náročná, obzvlášť, když bude sucho. V první části se budu všechno učit. Neabsolvoval jsem ani žádné dlouhé jízdy, nic takového. Nevím proto, jak budou fungovat pneumatiky, bude to hodně učení.“

Lawson také popsal, jak vypadala celá situace v Red Bullu po Ricciardově nehodě.

„Bylo to všechno velmi rychlé. V garáži Red Bullu jsem sledoval trénink. Ta havárie byla zvláštní, nebyl to velký náraz, ale způsob, jakým se roztočil volant. Nikdy to nechcete vidět. V první řadě je mi líto Daniela, dostal jsem ale zprávu, že si poranil ruku, tak jsme šli preventivně na brífink jezdců. A v jeho polovině jsem dostal zprávu.

„Ve druhé polovině brífinku jsem se opravdu hodně soustředil! Hodně jsem si toho odnesl a uvědomil si, že to bude obrovské množství učení v příštích 24 hodinách.“