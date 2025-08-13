Lawson znovu ožil. Od nasazení nového zavěšení podává skvělé výkony, chválí Permane

Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane oceňuje formu Liama Lawsona po nasazení nového předního zavěšení od GP Rakouska. Novozélanďan podle něj našel ztracenou sebedůvěru.
Liam Lawson vstoupil do sezony 2025 s velkými očekáváními. Red Bull ho postavil po bok Maxe Verstappena, aby nahradil Sergia Péreze, ale už po dvou závodech – v Bahrajnu a Číně – byl kvůli neuspokojivým výsledkům přeřazen zpět do sesterského týmu Racing Bulls, kde se dostal do přímé konfrontace s nováčkem Isackem Hadjarem.
„První dva závody v Red Bullu pro něj byly hodně těžké. Když se k nám vrátil, nebyl v ideálním rozpoložení. Řekl bych, že neměl jiskru a sebevědomí, které jsme u něj znali. Snažili jsme se mu pomoci, aby se znovu dostal do tempa,“ popsal podle webu RaceFans.net Alan Permane, jenž v létě po Laurentovi Mekiesovi převzal roli šéfa stáje Racing Bulls.
Lawson čelil složité situaci i proto, že naskočil do vozu bez předchozího testování a rovnou proti Hadjarovi, kterému se vyjma chyby v Austrálii dařilo.
„První závod pro nás jel v Japonsku a tam byl Isack neuvěřitelně rychlý, takže to pro Liama nebyl jednoduchý start,“ uznal Permane.
V prvních osmi závodech po návratu získal Lawson pouhé čtyři body, zatímco Hadjar jich nasbíral jednadvacet.
Zlom nastal na Red Bull Ringu. Racing Bulls zde nasadili nové přední zavěšení pro vůz VCARB 02, které bylo vyvíjeno i díky práci na simulátoru.
Lawson si na změnu okamžitě zvykl a podle Permanea ji přijal s nadšením.
„Bylo vidět, jak mu to sedlo. V Rakousku zajel skvělý závod a od té doby podává velmi solidní výkony,“ dodal Permane na adresu Lawsona, který uspěl i v dosud posledním závodě v Maďarsku, kde dojel osmý a připsal si i skalp Maxe Verstappena.