Lawson většinu zbývajících tratí nezná. Bude těžké do toho skočit, říká před Austinem

Lawson odjel vloni pět závodů. Za Ricciarda zaskočil už v průběhu závodu v Zandvoortu. Dále závodil v Itálii, v Singapuru (tam bodoval), v Suzuce a v Kataru. Ricciardo se vrátil za volant AlphaTauri AT04 v Austinu. A právě tam čeká Lawsona nyní druhý začátek. Před sebou má šest závodů, ve kterých v ideálním případě potřebuje porazit Cunodu.

Od svého předešlého debutu má za sebou další práci na simulátoru Red Bullu.

„Bude těžké do toho skočit. V Austinu jsem předtím nejel, takže i když mám za sebou spoustu simulací, bude to velká výzva. Řekl bych, že jsem letos lépe připravený, rozhodně připravenější než loni,“ řekl Lawson pro novozélandskou rozhlasovou stanici Newstalk ZB.

„Zároveň je to letos o něco později v sezóně, a jak jsem řekl, tito kluci mají za sebou tři čtvrtiny sezóny. Samozřejmě jsem celý rok trénoval jako blázen, abych se pokusil být na něco takového připraven, ale i těch pár testů, které jsem letos absolvoval, se nevyrovná závodní kondici a v Austinu to bude náročné.“

„Mám zkušenosti jen s těmi, které jsem absolvoval loni, takže ty, které jsem neabsolvoval, jsou Austin, Vegas, Brazílie... Naštěstí jsem jednou absolvoval volný trénink v Mexiku. Stále to bude náročné, ale alespoň jsem si tu trať projel.“

„Stejně tak Abú Dhabí, to už jsem v F1 jel, absolvoval jsem tam volný trénink s Red Bullem.“

Dalším faktorem, kterému se Lawson musí přizpůsobit, je zvýšená pozornost věnovaná jeho osobě mimo závodní dráhu i na ní.

„Naštěstí jsem s tím měl loni už nějaké zkušenosti, takže jsem na to lépe připraven,“ řekl jezdec RB. „Je to asi jediná věc, kterou my jezdci moc neděláme... Není na to žádná pořádná příprava, je to něco, do čeho jste tak nějak vrženi.“

„Děláme všechnu tu práci, abychom byli co nejlépe připraveni na co nejrychlejší jízdu s autem, a snažíme se soustředit jen na to, ale je tu spousta pozornosti mimo trať. I v posledních třech hodinách jsem se snažil na to moc nemyslet, ale můj telefon naprosto explodoval a je to něco, na co si musím zvyknout.“

„Všem, kteří se mnou vydrželi po všechny ty roky, které k tomu vedly, děkuji,“ dodal. „Je to samozřejmě obrovská cesta a pro mě je to to, o čem jsem snil už od dětství.

„Samozřejmě nás teď čeká další hora, kterou musíme zdolat, když jdeme do sezóny a doufám, že pojedeme i příští rok. Doufám, že je to pro mě začátek F1, ale chci všem poděkovat, protože si toho moc vážím.“