Lawson: Verstappen vůbec neřeší, co si lidi myslí

Vzhledem k tomu, že jsou oba týmy, které vlastní rakouský výrobce energetických nápojů v zákulisí hodně propojené, má jejich rezervní jezdec Liam Lawson hodně příležitostí, jak dobře poznat jak jezdce stáje RB, tak Red Bullu.

Mladý Novozélanďan tak může spoustu věcí odkoukat i od trojnásobného mistra světa Maxe Verstappena.

Lawson, jenž v F1 debutoval vloni, kdy zaskakoval za zraněného Daniela Ricciarda, v tomto smyslu poukazuje například na to, jak se hvězdný Nizozemec vyrovnává s kritikou a negativními názory, které se týkají jeho osoby.

„Myslím, že je na Maxovi vidět, že si z toho, co si lidé myslí, nic nedělá. Řekl bych, že je fajn být v pozici, kdy toho vyhrajete tolik, že vás za to někteří nenávidí,“ uvedl Lawson v rozhovoru pro TalkSport.

„Je to něco, co ho netrápí. Mimo lidi, co ho nemají moc rádi, má beztak obrovskou základu fanoušků, takže se nemá čeho bát,“ uvedl dále mladý závodník, který je letos bez závodního angažmá a soustředí se výhradně na práci náhradníka.

Lawson rovněž poukázal na to, že měl Verstappena možnost blíže poznat vloni, kdy se na několik týdnů stal závodním jezdcem sesterské stáje Red Bullu.

„V Red Bullu to chodí tak, že se všichni (jezdci Red Bullu a RB, pozn. red.) pohybují ve stejném prostoru. Max byl hned vedle mého pokoje a před závodem v Zandvoortu jsem byl samozřejmě dost vystresovaný z toho, že pojedu. A on prostě přišel do mého pokoje a byl dost otevřený a řekl, abych si to nezapomněl užít a že je to velký úspěch,“ sdílel Lawson zážitek z Velké ceny Nizozemska, která byla jeho debutem v královně motorsportu.