Lawson se ve své třetí kvalifikaci poprvé dostal mezi 10 nejlepších

Liam Lawson slaví první velký úspěch ve formuli 1, když v kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru poprvé proklouzl až do třetí části, kde obsadil desáté místo.

Při své cestě mezi deset nejrychlejších přitom vyřadil i oba piloty Red Bullu Maxe Verstappena a Sergia Péreze, kteří překvapivě vypadli už v Q2.

„Jsem rád, že jsem se dostal do Q3, ale je tu potenciál na to být výš. Je to škoda, ale stále se učím, ještě toho hodně přijde,“ věří Novozélanďan.

„Nemaximalizovali jsme náš výkon, musíme se na to podívat. Souviselo to se zahřátím. Necítil jsem ten skok v přilnavosti pro poslední kolo a v posledním sektoru byl velký provoz, takže to bylo složité.

„Dnes to šlo dobře, důležitý je ale zítřek. Startuji na dobré desáté pozici, bude to ale dlouhý dvouhodinový závod, bude to výzva.“

Cunoda vyhrál Q1

Překvapivě nejrychlejším pilotem první části kvalifikace byl druhý pilot AlphaTauri Júki Cunoda, který využil zrychlující trati v závěru Q1 a posunul se na první místo před tím, než boural Lance Stroll a první část kvalifikace předčasně skončila.

V prvním pokusu v Q2 ale doplatil Cunoda na provoz a ve druhém měřeném kole udělal Japonec chybu. Skončil tak až patnáctý.

„Udělal jsem chybu, probrzdil jsem do 14. zatáčky. Omlouvám se týmu. Je to škoda, jsem velmi frustrovaný, protože rychlost vozu je neuvěřitelná. Uvidíme, jak to zítra půjde, udělám maximum, abych získal body,“ řekl Cunoda.