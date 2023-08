Lawson se těší, že v Monze zažije kompletní víkend

Liam Lawson v Zandvoortu nahradil zraněného Ricciarda. Do vozu se dostal až ve třetím tréninku. V Monze ho čeká kompletní víkend.

„V Monze bude příjemné mít kompletní přípravu na víkend a možnost absolvovat všechny tréninky,“ řekl Lawson.

„Do Zandvoortu jsem přiletěl z Japonska ve čtvrtek večer poté, co jsem tam předchozí víkend závodil. Samozřejmě se na takové věci vždy připravujete, jak nejlépe můžete, ale je to tak nepravděpodobné, že nikdy nečekáte, že se to stane, a pak se to stalo!“

„Podpora týmu byla úžasná. Dělali vše pro to, aby mě v omezeném čase, který jsme měli k dispozici, co nejlépe připravili. V průběhu závodu mi Pierre (Hamelin, závodní inženýr) poskytoval úžasnou podporu a spoustu informací. V podstatě mě provedl závodem, což mi opravdu hodně usnadnilo život, ale samozřejmě jsou vždy věci, které se dají zlepšit.“

„V závodě jsme se museli popasovat se složitými podmínkami, takže to bylo v tu chvíli těžké, ale také dobrá a pozitivní zkušenost, která mi pomohla připravit se na Monzu.“

„Kromě toho jsem tento týden seděl na simulátoru, a i když jsme si nemuseli moc hrát se sedačkou, abych se v autě cítil dobře, je tu pár věcí, na které jsme se pro tento víkend podívali.“

„V Monze je mnohem nižší přítlak, takže si na to budu muset zvyknout. Vzhledem k tomu, že jsem tam nejel s vozem formule 1, bude to stále poměrně velká výzva. Bez ohledu na to se budu mít ještě hodně co učit, hodně co zlepšovat a hodně věcí ze Zandvoortu si promyslet, abych je využil pro tento týden.“