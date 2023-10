Lawson se o tom, že pojede v Kataru, dozvěděl od Ricciarda přes FaceTime

Liam Lawson pojede za AlphaTauri také v Kataru. Poté se už zřejmě vrátí Ricciardo.

Objevily se informace, že Ricciardo absolvoval test na simulátoru, který sice dopadl poměrně dobře, ale i tak si dá ještě víkend pauzu. Mimo jiné jde také o to, že se v Kataru jede víkend se sprintem. Pokud by měl Ricciardo problém, Lawson by musel nastoupit hned do kvalifikace.

Lawson uvedl, že se o svém pokračování v roli závodního jezdce dozvěděl v pondělí.

„Seděl jsem u oběda a najednou mi zavolalo neznáme číslo přes FaceTime,“ řekl Lawson.

„Byl jsem opravdu zmatený, protože lidé si přes FaceTime náhodně nezavolávají, tak jsem to zvedl a byl tam Danielův obličej!“

„V podstatě mi řekl, že si myslí, že mě nechá jezdit ještě jeden víkend. Samozřejmě je dobré být zpátky, je dobré být tento víkend v autě. Jsem nadšený.“

Lawson uvedl, že očekával, že by mohl v Kataru jet, a tak se připravoval jako obvykle.

„Není to o moc jiné, protože se musím na každou velkou cenu připravovat stejným způsobem. Samozřejmě chci být tady na plný úvazek, ale snažím se ze všeho vytěžit maximum, od přípravy až po závodění.“

Lawson také potvrdil, že se očekává, že Ricciardo bude za dva týdny v Austinu už ve voze. Australan dnes večer uveřejnil fotografii s tím, že právě pracoval na simulátoru.