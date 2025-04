Lawson: Přemístění do Racing Bulls pro mě byl šok. Nečekal jsem to

Když byl Liam Lawson vloni „povýšen“ do role závodního pilota Red Bullu poté, co v letech 2023 a 2024 absolvoval jedenáct závodů pro sesterský tým AlphaTauri/RB (dnes Racing Bulls), asi nikdo nepředpokládal, že v novém působišti vydrží pouhé dvě velké ceny.

Nakonec se tak ale stalo, když jej Red Bull po nevýrazných výkonech v Austrálii a v Číně přeřadil zpět do týmu z Faenzy. Opačným směrem pak putoval Júki Cunoda, Lawsonův týmový kolega nejen z předešlých dvou sezon, ale i z juniorských let.

Před Velkou cenou Japonska, kterou Lawson již absolvuje v barvách Racing Bulls, mladý Novozélanďan promluvil o tom, jak přemístění do sesterské stáje vnímal.

„Upřímně řečeno, byl to určitě šok. Nečekal jsem, že to přijde,“ přiznal Lawson v rozhovoru pro Sky Sports.

„Měli jsme nějaké diskuze, ale neměl jsem z nich pocit, že se vše bude ubírat tímto směrem,“ podotkl dále 23letý závodník, kterého mrzí, že nedostal více času na to, aby se s vozem Red Bullu více sžil.

„To auto se špatně řídí, ale procházeli jsme procesem přizpůsobování...V každé jízdě jsem se přizpůsoboval nebo si zvykal na něco, co bylo trochu neznámé. Nejde ani tak o styl jízdy nebo něco podobného. Je to prostě doslova o přizpůsobování. A na to nebyl čas. Nešlo samozřejmě o není moje rozhodnutí, ale jsem tady od toho, abych ze změny vytěžil co nejvíc,“ dodal Lawson.