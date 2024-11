Lawson: Pokud jste dobří v F2, neznamená to, že vám to půjde i v F1. Může to ale platit i naopak

Do F1 v současnosti míří spousta mladíků z formule 2. Ať už se jedná o Andreu Kimiho Antonelliho, Jacka Doohana či Gabriela Bortoleta.

Pilot stáje RB Liam Lawson, který v F1 debutoval vloni, nicméně upozorňuje na to, že jejich úspěchy v juniorských sériích nemusí být zárukou toho, že se jim bude v královně motorsportu dařit.

„Vůz F1 je úplně jiný,“ řekl Lawson, kterého cituje web RacingNews365.

„Můžete být rychlí ve voze F2, můžete být rychlí v mnoha jiných vozech. Do F1 se to však nepřenáší a může to platit i naopak. Můžete se trápit v F2, ale mít styl jízdy nebo být typem jezdce, který se dokáže přizpůsobit vozu F1,“ vysvětlil svůj pohled Novozélanďan.

„Nikdo neví, jak na tom jezdec skutečně je, dokud nejezdí F1. Piloty můžete posuzovat podle jejich působení v juniorských kategorií, ale dokud je neposadíte do vozu F1, nikdy nevíte, jaké jejich tempo vlastně je a zda se dokáží vypořádat s veškerou zátěží s tím spojenou,“ uvedl dále Lawson.

Lawson každopádně kvituje rozhodnutí, na základě kterého budou muset týmy od příští sezony vyhradit čtyři tréninkové jízdy v rámci velkých cen mladým pilotům – dosud šlo pouze o dvě.

„Myslím, že jsou tyhle tréninkové jízdy důležité. Mladí kluci díky nim dostávají šanci. Zdá se, že to může být trochu posun, protože pokud podobnou šanci nedostanete, nemůžete ukázat, jak by se vám mohlo v F1 dařit,“ dodal 22letý pilot.