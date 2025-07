Lawson: Nevydařený vstup do sezony se na mně psychicky nepodepsal

Liam Lawson se ohradil proti tomu, že by na začátku letošní sezony přišel o sebevědomí kvůli přeřazení z Red Bullu do sesterské stáje Racing Bulls.

Novozélandský závodník Liam Lawson prožil velmi turbulentní start do letošní sezony.

Na začátku sezony sice dostal šanci u Red Bullu po boku Maxe Verstappena, nicméně úvodní závody v Austrálii a v Číně mladému jezdci nevyšly, a tak byl přeřazen do sesterské stáje Racing Bulls s tím, že jeho místo zaujal Júki Cunoda.

Podle některých názorů byla ztráta sedačky u Red Bullu pro Lawsona velkou ranou, která se měla projevovat i tím, že Novozélanďanovi chvíli trvalo, než se v Racing Bulls dostal do tempa.

Samotný Lawson však s touto teorií nesouhlasí.

„Myslím, že bych chtěl jednu věc uvést na pravou míru – mezi prvními několika závody, přestupem do týmu a cestou do Japonska se pro mě po mentální stránce nic nezměnilo,“ uvedl Lawson pro oficiální web F1.

„Hodně se spekulovalo o tom, že to zasáhlo moje sebevědomí a podobně, ale to je naprosto nepravdivé. Od začátku roku se cítím stejně jako vždy,“ poznamenal dále šestý muž letošní GP Rakouska.

„Myslím, že na základě dvou závodů na tratích, na kterých jsem nikdy předtím nejel, se nemohlo stát nic tak zásadního, aby to ovlivnilo moje sebevědomí… Možná po šesti měsících, kdybych se pořád držel na stejné úrovni a výsledky by byly stále takové, pak bych možná něco cítil a třeba by moje sebevědomí dostalo ránu...Bylo mi jasné, že moje výsledky nestačí, ale soustředil jsem se jen na zlepšování. Měl jsem úplně stejný přístup, jako od chvíle, kdy jsem vstoupil do F1,“ vysvětlil Lawson.

„Moc jsem o tom nemluvil, protože velkou část letošního roku jsem všechno ostatní jednoduše ignoroval a soustředil se jen na ježdění, přestože vím, že se objevilo hodně spekulací o tom, jak se cítím. Moje sebevědomí se ale od začátku roku vůbec nezměnilo,“ dodal.