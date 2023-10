Lawson nakonec skončil v japonské super formuli druhý

Liam Lawson skončil v šampionátu japonské super formule na druhém místě.

Lawson se do Japonska vrátil jako druhý muž celkového pořadí. Na prvního Mijatu mu chybělo osm bodů.

První závod v Suzuce ale skončil kvůli velké nehodě po třech kolech. Udělovaly se poloviční body a Lawson skončil pátý. Jeho ztráta se navýšila na 15 bodů a navíc se propadl na třetí místo, takže to měl před devátým a posledním závodem těžké.

Lawson dojel v nedělním závodě na druhém místě. Mijata ale dojel hned za ním na třetím místě.

Ritomo Mijata vyhrál šampionát se 114,5 body. Lawson na něj ztratil 8 bodů. Na třetí místo pak odsunul Nodžiriho, který byl po prvním závodě v Suzuce dočasně druhý. Na Lawsona nakonec ztratil 0,5 bodu. Tito tři jezdci ovládli letošní ročník. Na čtvrtém místě skončil Cuboi s 59 body.

Lawson vyhrál stejně jako Nodžiri tři závody. Mijata získal dvě vítězství a poslední závod vyhrál Kakunošin Ohta.

Lawson byl jedním ze čtyř „cizinců“ v šampionátu, ve kterém se letos objevilo celkem 25 jezdců. Turecký pilot Cem Bölükbaşı, který v rámci závodu oslavil 100 let své země, skončil 18. Giuliano Alesi skončil 20., ale odjel jen prvních pět závodů a z toho 3 nedokončil. Poslední pak skončil Brit Raoul Hyman.

Lawson bude v příštím roce bez sedačky ve F1. V průběhu sezóny se to ale může změnit. Pokud by Ricciardo nahradil Péreze, tak by Lawson zaujal jeho místo.