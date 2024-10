Lawson je jezdcem pro budoucnost, chválí Marko Novozélanďana po GP USA

Konzultant Red Bullu Helmu Marko označil výkon Liama Lawsona při jeho návratu do F1 za skvělý.

Liam Lawson během uplynulého víkendu prožil úspěšný návrat do F1, když po roce čekání na další start v královně motorsportu obsadil v nedělní Velké ceně USA devátou příčku.

Novozélanďan, který v kokpitu stáje RB nahradil Daniela Ricciarda, přitom kvůli penalizacím za nadlimitní výměny několika dílů do závodu startoval až z 19. pozice.

Není proto divu, že poradce Red Bullu Helmut Marko ohodnotil výkon mladého závodníka, který bojuje o sedačku pro příští sezonu (ať už v týmu RB či u Red Bullu), velmi pozitivně.

„Byl to opravdu skvělý (obnovený, pozn. red.) debut,“ řekl Marko na adresu Lawsona v rozhovoru pro německou mutaci televizní stanice Sky

„To se projevilo už v první části kvalifikace, ve které zajel třetí nejrychlejší čas... Po celou dobu měl vše pod kontrolou a předváděl skvělé předjížděcí manévry. Je třeba posadit do auta mladíky a pak to funguje. Rozhodně je to muž budoucnosti,“ dodal Rakušan, který se vyjádřil i ke spekulacím, které hovoří o tom, že pilot Red Bullu Sergio Pérez po nadcházející Velké ceně Mexika oznámí ukončení kariéry.

„Jde o spekulaci. On sám říká, že na tom není nic pravdy. Uvidíme, ale své výkony musí zlepšit,“ podotkl Marko.