Lawson je dost mentálně silný, aby jezdil po boku Verstappena, souhlasí Brundle

Jedním z osmi týmů, které do letošní sezony vstupují s obměněnou jezdeckou sestavou, je i Red Bull, jenž ve svých řadách nahradil Sergia Péreze o dvanáct let mladším Liamem Lawsonem.

Přestože měl Red Bull hned několik možností, kým Mexičana nahradit, nakonec vsadil na nezkušeného Novozélanďana, který má na svém kontě pouhých 11 velkých cen.

Zástupci Red Bullu tuto volbu vysvětlili tak, že u Lawsona vidí velký potenciál a navíc i velkou mentální sílu.

S tím, že je správné mentální nastavení Lawsonovou velkou předností, souhlasí i bývalý dlouholetý pilot F1 a současný televizní expert Martin Brundle.

„Liam Lawson má dostatečně silnou hlavu na to, aby se s Maxem Verstappenem vypořádal. Pokud uvidí Maxovu převodovku na roštu a zadní křídlo v dálce na konci závodu, bude to znamenat, že odvedl skvělou práci,“ prohlásil Brundle ve vysílání Sky Sports News.

Brundle se rovněž vyjádřil k dalšímu „skoro“ nováčkovi, kterého za týden v Austrálii čeká start první kompletní sezony v F1 – Jacku Doohanovi. Pokud se však potvrdí spekulace, je možné, že v případě Doohana k dovršení celé sezony nedojde.

„Jack Doohan si svou šanci od stáje Alpine zaslouží, za zády mu však už číhá Franco Colapinto. V týmu je navíc také Paul Aron (další rezervní pilot týmu, pozn. red.). To pro něj bude opravdu těžké zvládnout,“ je přesvědčen Brundle, který se rovněž těší na to, co předvedou další mladíci – například Oliver Bearman či Gabriel Bortoleto.