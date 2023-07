Lawson chápe, že De Vriese nahradil Ricciardo. Soustředí se na dokončení sezóny v Japonsku

Liam Lawson je juniorem Red Bullu, takže byl poměrně logicky ve hře o sedačku u AlphaTauri místo De Vriese. Helmut Marko ale nakonec vybral Daniela Ricciarda. Šance Lawsona tím ale nejspíše neklesla. V sedačce italské stáje by se mohl objevit příští rok.

Lawson závodí v japonské super formuli. Před tímto víkendem ve Fudži byl po šesti z devíti závodů celkově druhý.

Lawson dnes brzy ráno našeho času vyhrál a připsal si celkově třetí vítězství. Jeho největší konkurent a dosavadní lídr Mijata dojel třetí. Lawson na něj snížil ztrátu na pouhý jeden bod. Sezóna skončí na konci října v Suzuce.

„Vždy jsem chtěl dokončit sezónu tady,“ řekl Lawson pro Motorsport.com. „Mým cílem bylo získat místo pro příští rok. Naskočit v polovině sezony by bylo nesmírně těžké a v pozici AlphaTauri chtěli někoho zkušeného, kdo je ve formuli 1 už dlouho. Jejich rozhodnutí chápu.“

„Soustředím se na tohle,“ řekl Lawson o super formuli. „Jakákoli moje šance na formuli 1 závisí na tom, jak se mi tady bude dařit, takže musím dokončit rok co nejlépe a pokusit se vyhrát tento šampionát, což mi poskytne šanci.“

„Musím se ujistit, že udělám všechno pro to, abych měl co nejlepší příležitost. A pak, když se to nepodaří, mohu říct, že jsem nemohl udělat nic víc.“

Přestože bude nyní za AlphaTauri jezdit Ricciardo, nelze samozřejmě vyloučit, že tomu tak bude jen do konce roku a příští rok dostane šanci Lawson. Ve hře je samozřejmě i možnost, že by nahradil Cunodu, ale s jeho výkony je Helmut Marko spokojený.

Na otázku, zda by pro něj bylo ideální, kdyby Ricciardo ve zbývajících závodech sezóny F1 porazil Cunodu, Lawson odpověděl: „Nevím, jestli by to bylo ideální. Potřebuji jen místo a je mi úplně jedno, čí místo to bude.“

„Prostě na tohle se soustředím a také Red Bull mi řekl, abych se soustředil právě na tohle. Očekává se ode mě, že pojedu a vyhraju šampionát, a pak se o tom budeme bavit.“

„Letos jsem rezervním jezdcem, na konci roku jím budu už téměř dvě sezony. Jsem připraven na formuli 1, chci mít místo. Budu se soustředit na to, abych tady odvedl co nejlepší práci a mohl ho získat. A dál už to neovlivním.“