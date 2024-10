Lawson by měl mít více pokory, tvrdí Pérez

Pilot Red Bullu Sergio Pérez letos na domácí dráze v Mexiku prožil nepříliš povedený víkend.

Vše začalo již v kvalifikaci, ve které obsadil až 18. příčku a o mnoho lépe se mu nedařilo ani v závodě. V něm nejprve obdržel 5sekundovou penalizaci kvůli tomu, že startoval mimo vyhrazenou pozici, a trápení neskončilo ani poté... Mexičan nakonec závod dokončil na posledním 17. místě, když jej Red Bull v závěru povolal na extra výměnu pneumatik, aby se Pérez pokusil o zajetí nejrychlejšího kola závodu. Ani to však nevyšlo.

Zkušený závodník se během závodu také několikrát potkal s Liamem Lawsonem ze sesterské stáje RB, jenž je přitom jedním z kandidátů, kteří by ho po sezoně mohli nahradit v Red Bullu.

Pérezovi se nezamlouvalo, jakým způsobem bránil svoji pozici a také poukázal na to, že se mladý Novozélanďan nedávno dostal do konfliktu i s Fernandem Alonsem.

„Udělal jsem manévr před čtvrtou zatáčkou, byl už mimo trať, jenže pak jel prostě rovně, jako by tam nebylo žádné auto,“ postěžoval si Pérez, kterého cituje Autosport.

„Naštěstí jsem ho viděl a dal jsem mu prostor, jinak by to byla obrovská havárie. Nebylo to ale nutné. Ten incident poškodil oba. Bylo toho trochu moc,“ poznamenal dále 34letý pilot.

„Nedostává ale žádné tresty. To samé udělal s Fernandem (Alonsem v Austinu, pozn. red.) a s Francem (Colapintem) na konci (závodu v Mexiku). Když tedy nejsou tresty, tak to asi není jeho vina...,“ povzdechl si Pérez, který tím nejspíš narážel na slova Lawsona po soubojích s Alonsem v Americe. Pilot RB tehdy prohlásil, že kdyby udělal něco špatně, byl by penalizován.

Pérez to vnímá tak, že Lawsonovi, který Mexičana v závodě dokonce počastoval prostředníčkem, chybí pokora.

„Myslím si, že způsob, jakým přišel do formule 1, není pro něj ten správný. Potřebuje být trochu pokornější. Když mu minulý víkend něco říkal dvojnásobný mistr světa, úplně ho ignoroval. Je to tak, že když přijdete do formule 1, jste velmi hladový a tak dále, ale musíte mít i respekt, a to jak mimo trať, tak i na ní. Myslím, že neprojevuje správný přístup. Myslím, že je to skvělý jezdec, ale věřím, že se z toho poučí,“ uvedl Pérez na adresu Lawsona s tím, že jeho kritika vůči němu nesouvisí s tím, že s ním bojuje o sedačku v Red Bullu.

„Minulý víkend málem havaroval s Fernandem, nyní skoro s Francem. Myslím, že v současné době závodí nekontrolovaně se všemi,“ dodal Pérez.