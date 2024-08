Lawson bude příští rok sedět v jednom z našich vozů, říká Marko

U Red Bullu by měl zůstat Max Verstappen. Jeho přestup do Mercedesu, o kterém se občas mluví, je velmi málo pravděpodobný. Sergio Pérez sice má smlouvu, ale jeho výkony v poslední době vyvolávají pochybnosti. Dokonce se spekulovalo, že by mohl skončit už v průběhu letošní sezóny, ale k tomu alespoň zatím nedojde.

U Racing Bulls zůstává Júki Cunoda. Kdo vedle něj? Red Bull má svůj juniorský program a na jeho čele je Liam Lawson. Vloni v Zandvoortu se v tréninku zranil Daniel Ricciardo a Lawson ho na pět závodů poměrně obstojně zastoupil.

Podle Helmuta Marka bude Lawson příští rok na startovním roštu.

„V září padne rozhodnutí,“ Helmut Marko pro Kleine Zeitung. „Příští rok bude sedět v jednom z našich vozů.“

Kombinací není mnoho. Ricciardo by mohl jít do Red Bullu a Lawson by ho nahradil u týmu VCARB. Nebo by tam šel Lawson a sestava VCARB by zůstala stejná. Nebo by Lawson šel do VCARB a Ricciardo skončil.

Ricciardo: Výkonnost je můj nejlepší přítel

„Pořád vím, že výkonnost je můj nejlepší přítel, a pokud budu dělat to, co vím, že jsem schopen, pak mě to staví do dobré pozice, abych zůstal v příštím roce někde v rámci rodiny. Musím se na to soustředit,“ řekl Ricciardo, kterého cituje racingnews365.com.

„Když už mluvíme o Liamovi, loni dostal možnost řídit auto a odvedl skvělou práci a myslím si, že si místo na startovním roštu zaslouží, takže pokud má zaručeno místo na startovním roštu pro příští rok, je to dobře.“

„Co to znamená pro mě, je asi trochu nejasné, ale pokud budu podávat výkony, tak jsem si jistý, že pro mě někde místo najdou.“