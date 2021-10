Lawrence Stroll nikdy neuvažoval o tom, že by syna poslal do jiného týmu

Lance Stroll patří k jezdcům ze středu pole. Zatím získal jedno pole position a tři pódia. Neměl ale šanci jezdit s dobrým vozem.

V podcastu Beyond the Grid se Lawrence Strolla zeptali, zda někdy neuvažoval nad tím, že by se pokusil synovi zajistit sedačku jinde.

„Ne, o tom jsem nepřemýšlel,“ řekl Stroll. „Jak víte, začínali jsme s Williamsem, což byly dva roky trápení, zvlášť když jste zvyklí všechno vyhrávat. Každý den trénujete dvě až tři hodiny, hlídáte si, co jíte, a víte, že to nejlepší, čeho dosáhnete, je 19. místo. Je to náročné.“

„Vloni to byl první rok, kdy měl konkurenceschopné auto, což bylo velmi důležité, velmi důležité pro všechno, pro všechnu tu práci, kterou do toho vložil.“

Stroll chce z Astonu Martin vybudovat špičkový tým. Investuje, nedávno začala stavba nové továrny. Na úrovní nejlepších chce být za čtyři, pět let.

„Každý kluk si to zaslouží, nejen Lance, všichni tvrdě pracovali, aby se dostali na tuto úroveň, začali velmi mladí v motokárách v sedmi, osmi letech. Většinu z těchto kluků znám přes Lance, který s nimi závodil v Evropě. Většinou jsou o něco starší, ale jezdili ve stejný víkend, jen v jiné kategorii.“

Stroll je ve F1 jako majitel týmu ale také jako rodič. Padl tak i dotaz, jak prožívá dění na trati – například nehody.



Nehoda Lance Strolla v GP Bahrajnu 2020. Foto: Getty Images

„Dívat se, jak někdo, nedej bože váš syn, bourá, je děsivé. Vzpomínám si, jak jsem sledoval nehodu Grosjeana (v Bahrajnu 2020, pozn. redakce). Pak Kvjat narazil do Lance a při restartu ho převrátil vzhůru nohama, hned po Grosjeanově nehodě. Snažíte se vzpamatovat z jedné a dostanete druhou ránu.“

„Pro rodiče je to velmi těžké. Nemyslím si, že to někdy bude jednodušší. Ať už je jim osm let, nebo v Lanceově případě teprve dvaadvacet. Je to stejné.“