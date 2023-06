Lawrence Stroll chce v neděli vidět na pódiu oba své jezdce

Aston Martin neměl ve Španělsku zrovna úspěšný víkend... ačkoliv zisk 14 bodů by byl vloni naopak největším sezónním úspěchem. Nyní čekají tým dva domácí závody. A už tento týden chce uspět.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Aston Martin čekají dva domácí závody. Skutečným domácím závodem je britská grand prix, která se jede hned vedle továrny týmu. Za domácí závod lze ale označit také Grand Prix Kanady. Majitel týmu a jeden z jezdců jsou právě ze země javorových listů.

Lawrence Stroll pro Reuters na akci v New Yorku uvedl, že cílem je mít v Montrealu kanadského jezdce na stupních vítězů – poprvé od roku 1996, kdy Jacques Villeneuve skončil druhý.

„Přesně takové jsou plány,“ řekl Stroll. „Doufejme, že se na stupně vítězů dostanou oba vozy.“

„Jsem si nesmírně jistý. Věřím, že vůz bude na montrealském okruhu velmi silný, našemu autu dobře sedí... takže se opravdu těším domů a opravdu se těším na skvělý závod.“

Dva jezdce na pódiu měl v Barceloně Mercedes, který tím Aston Martin přeskočil v Poháru konstruktérů. Stroll věří, že tým své problémy ze Španělska vyřešil a že pomohou vylepšení, která o víkendu nasadí.

„Věřím, že do Kanady přivezeme jejich řešení a některá vylepšení. Myslím, že Lance v Barceloně ukázal, že se rozjíždí. Trvalo to šest nebo sedm závodů, než se cítil lépe... věřím, že na tom budou oba jezdci do konce sezóny podobně.“