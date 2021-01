Lawrence Stroll chce udělat z Astonu Martin mistrovský tým. Věří ve schopnosti Vettela i svého syna

Aston Martin představil nového titulárního sponzora. Další podrobnosti o týmu, a to včetně zbarvení, bychom se měli dozvědět v březnu.

Lawrence Stroll, který vlastní tým i významný podíl v automobilce, má velké ambice a plány. Je ale také realista.

„F1 je proces, který trvá roky, než bude úspěšný,“ řekl Lawrence Stroll pro BBC. „Není to přes noc, ale přes noc se nevytvoří žádný byznys. Chci pokračovat tam, kde jsme vloni skončili, jen být silnější.“

Racing Point vloni získal první vítězství a skončil v šampionátu na čtvrtém místě. Nebýt trestu za zadní brzdové kanálky a odečet 15 bodů, obsadil by dokonce třetí místo.

Chce další vítězství

„Měli jsme několik pódií, vyhráli jsme. Chtěl bych, aby letos bylo několik dalších pódií a další vítězství nebo dvě. Půjdeme krok za krokem a budeme bojovat o další a další vítězství.“

Stroll uvedl, že nový partner a titulární sponzor týmu, americký počítačový gigant Cognizant, vybavuje novou továrnu týmu v Silverstonu nejnovější technologií v oblasti umělé inteligence a analýzy dat.

Stroll chce v budoucnu bojovat o titul. Zeptal se proto svého týmu, co je potřeba udělat a zda je to vůbec možné v situaci, kdy tým odebírá velké množství dílů od Mercedesu. Stroll uvedl, že věří, že hlavním výkonovým rozdílem ve F1 zůstane aerodynamika.

Týmu, který se vždy vykazoval vysokou efektivitou, by měl „hrát do karet“ také zaváděný rozočtý strop. U Astonu totiž nemusí snižovat výdaje a personál.

Věří ve Vettela

„Sebastian měl loni velmi náročný rok,“ řekl Stroll. „Všichni z nás by to považovali za náročné, pokud by před začátkem sezóny ztratili práci. To je psychicky velmi obtížné a víte, jakou mentální hrou je F1 pro jezdce.“

„Měl auto, o kterém se domníval, že je obtížné řídit, které neodpovídalo jeho jízdnímu stylu. Viděli jsme to i v jeho poslední sezóně v Red Bullu.“

„Je to čtyřnásobný mistr světa. Nemyslím si, že za jeden rok zapomněl, jak řídit. Má pracovní morálku, která je v paddocku známá jako bezkonkurenční, pokud jde o to, jak tvrdě pracuje.“

Jedním ze způsobů, jak se stanete mistry světa, je přimět své lidi, aby přemýšleli a chovali se jako mistři světa.

„Jedním ze způsobů, jak se stanete mistry světa, je přimět své lidi, aby přemýšleli a chovali se jako mistři světa. A uděláme to tak, že přivedeme do týmu čtyřnásobného mistra světa.“

„Chystá se poslat tým směrem, který nás dovede tam, kde chceme nakonec být. Nemám žádné obavy. Sebastiana znám dobře a mám stoprocentní důvěru a víru, že s námi odvede fantastickou práci. Je více motivovaný, než kdy byl.“

Lance prokázal svůj „talent a schopnosti“

Stroll také řekl, že věří, že Aston Martin může nakonec udělat z jeho syna mistra světa, protože Lance prokázal svůj „talent a schopnosti“.

„Lanceův výkon na trati byl z pohledu jednadvacetiletého jezdce mimořádně působivý – v Turecku byl na pole position. Všichni víme, že na mokru jde spíše o jezdce než o auto. Po 30 kol vedl závod, dokud se nerozbila část předního křídla.“

„Byla tam dvě pódia a nějaká smůla – v Mugellu praskla pneumatika, jinak by to bylo další pódium. V 21 letech odvedl nadpozemskou práci, neuvěřitelnou práci.“

„V loňském roce jsme měli dobré auto. Letos budeme mít jinou úroveň vzrušení a motivace kvůli Astonu Martin.“

„Máme více lidí, bude nová továrna, je to všechno vzrušující. Jeho loňský výkon na trati ukázal, že má schopnost podávat velmi dobré výkony.“