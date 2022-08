Latifimu jde o sedačku. Doufá, že tým bude posuzovat jeho výsledky až od Silverstonu

Latifi zatím na Albona ztrácí. V kvalifikaci v poměru 11:2, v závodě 10:3. Letos také zatím nebodoval.

Nejlepšího výsledku dosáhl v GP Velké Británie, kde byl 12. Právě od Silverstonu by Latifi měl být podle svých slov posuzován. O tomto víkendu totiž dostal nové šasi.

Kanadský pilot zatím nemá nic jisté. Se sedačkou u Williamsu byl dříve spojován Oscar Piastri, což dnes už asi není ve hře, ale skloňuje se třeba jméno Logana Sargeanta.

„Nyní se ve své pozici cítím mnohem pohodlněji,“ řekl Latifi pro Motorsport.com. „Uvědomuji si a také jsem to ukázal, že když odjezdím víkend způsobem, jaký vím, že umím, dostanu z vozu maximum, tak jsou výkony takové, jaké mají být. Na setrvání ve F1 to podle mě stačí.“

Latifi měl pocit, že před změnami vozu před GP Velké Británie nedosáhl „žádného pokroku“ a ve voze FW44 se necítil dobře, což vedlo k tomu, že byl po domácím závodě v Montrealu „extrémně demoralizovaný“.

„Nejsem stoprocentně přesvědčen, že s šasi bylo něco v nepořádku, jsem na 99,9 % přesvědčen, že tam bylo něco, co nebylo úplně v pořádku, ať už to byla kombinace dílů, které jsem používal, nebo montáž dílů. Víme, že to někdy způsobuje problémy, nebo možná bylo něco s šasi.“

„I když tempo stále není konkurenceschopné, alespoň teď cítím, co auto dělá. S autem se mi jezdí dobře na limitu. To je hlavní rozdíl.“

Na možnost konce ve F1 Latifi myslet nechce. „Jediné, co můžete dělat, je soustředit se na sebe. Rozhodně nepomáhá přemýšlet o všech možných negativních výsledcích.“

„V tomto sportu vždy visí ve vzduchu tolik věcí, z nichž mnohé ani nemáte pod kontrolou, protože mohou záviset i na výkonu jiného jezdce.“

„Jediné, co jsem teď mohl udělat, bylo soustředit se na svůj výkon a ukázat týmu, co umím a že tu chci zůstat.“

„Každý jezdec by lhal, kdyby řekl, že nepomáhá mít jistotu a ujištění, že vaše pozice je vyřešená. Ale to se ve formuli 1 vždy jednou za pár let objeví, dokonce i u těch nejlepších jezdců.“