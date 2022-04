Latifi viní Strolla z kolize. Komisaři to viděli stejně a penalizovali ho

Dvě minuty před koncem Q1 Stroll v pomalém kole předjel Latifiho v nájezdu do páté zatáčky, pilot Williamsu se chtěl před svého krajana ihned dostat zpět, ale došlo ke kontaktu.

Střet poškodil levé zadní zavěšení Latifiho williamsu a poslal jej do zdi. Stroll měl zlomené zavěšení pravého předního kola a s poškozeným vozem dojel do boxů.

Latifi byl v té chvíli v pomalém kole, svůj předchozí pokus vzdal těsně před projetím cílové pásky.

„Zpomaluji. Zničil bych pneumatiky, nezlepšil bych se,“ řekl Latifi do vysílačky svému týmu.

Při průjezdu třetí a čtvrtou zatáčkou dostal Latifi od svého závodního inženýra Gaetana Jega informaci: „Pozor na Strolla, je v jedné sekundě.“

„Zvolnil,“ hlásil Latifi, když zpomalil na výjezdu ze čtvrté zatáčky a Stroll jej předjel. „Dobře, můžeš zrychlit, když chceš,“ odpověděl Jego.

Jakmile se ale Latifi pokusil zprava dostat před Strolla, pilot Astonu Martin najel do jeho vozu.

„Nechápu, co dělal, nedíval se do zrcátek. Jsem v pohodě, ale deb**** auto je zničené.“

Po shlédnutí záznamu Latifi obvinil Strolla ze způsobení kolize.

„Pro mě je to jasné, právě jsem viděl video. Já se jen snažil vrátit zpátky, abych si připravil své kolo a vypadá to, že do mě jednoduše najel, jakmile jsem byl vedle něj. Pustil jsem ho, protože jak mi bylo řečeno, on tlačil. Pak jsem viděl, že to kolo vypustil, chtěl jsem tedy pokračovat v mém přípravném kole,“ řekl Latifi.

„Chtěl jsem se tedy znovu dostat před něj, byla tam velká mezera. A jakmile jsem ho předjel, on se z nějakého důvodu rozhodl zatočit. Pro mě je to z videa jasné, není co k tomu dodat.“

Stroll penalizován Lance Stroll nakonec dostal penalizaci 3 míst. Jedná se ale jen o symbolický krok, protože by stejně startoval poslední.

Strolla Latifi překvapil

Stroll po kvalifikaci přiznal, že jej překvapilo, když se Latifi rozhodl ho najednou z pravé strany v nájezdu do šesté zatáčky předjet.

„Zjevil se najednou, velmi náhle. Trať v tom místě lehce klesá doprava, takže auto se tak trochu ponoří na vnitřek. Myslím, že načasování bylo zkrátka hrozné. Když zrychloval, trať z mého pohledu klesala doprava a v té chvíli jsme kolidovali,“ řekl Stroll.