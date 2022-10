Latifi si ze Singapuru přivezl penalizaci. Je frustrován, že ho stewardi nevyslechli

Nicholas Latifi si do Japonska přivezl penalizaci pěti míst za kolizi s Čouem v Singapuru.

„Když se podívám na různé onboard záběry, myslím, že pokud porušíte znění pravidel, je to jasné,“ řekl Latifi. „Přijel vedle mě a já jsem mu nenechal dost místa.“

„Jednou z frustrací však je, že jsem neměl šanci jít ke stewardům, protože mě nepovolali, jak se to běžně stává, když dojde k incidentu mezi dvěma jezdci.“

Podle Latifiho existovaly „věci, které možná nebyly vzaty v úvahu“. „Jel jsem stejnou stopu, jakou jsem jel v každém kole předtím, a skutečně jsem se díval do obou zrcátek. Z onboard záběrů vidíte, že se rozhlížím oběma směry.“

Podle jezdce Williamsu Čou po celou cestu „do zatáčky jel v mrtvém úhlu zrcátka. Všichni jezdci víme, že existuje obrovský mrtvý úhel.“

Latifi řekl, že Čou si měl uvědomit, že jeho soupeř nebude vědět, kde je. „Jel v místě, kde by měl očekávat, že ho neuvidím – zvláště na městské trati za mokra je to složité.“

Jezdec Williamsu řekl, že jeho trest by byl snáze přijatelný, kdyby se o incidentu diskutovalo se sportovními komisaři. „Kdybych byl nakonec stejně penalizován poté, co bych byl schopen alespoň vyjádřit svůj úhel pohledu, tak i když by to nic nezměnilo, tak bych to přijal.“

„Ale myslím, že to, že jsem nemohl jít ke sportovním komisařům a vyjádřit svůj pohled na věc a říct věci, které nebyly vzaty v úvahu, bylo pravděpodobně trochu frustrující. Zvlášť, když vždy mluvíme o konzistentnosti mezi rozhodnutími a penalizacemi a podobně.“