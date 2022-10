Latifi popřel spekulace, podle kterých podepsal smlouvu v IndyCar

Williams v září oznámil, že Nicholas Latifi na konci sezóny u týmu končí. Je nepravděpodobné, že by Kanaďan sehnal sedačku jinde. Pokud se nestane rezervním jezdcem, zamíří zřejmě do jiné série.

Sedmadvacetiletý Kanaďan byl od té doby spojován s týmy v IndyCar. Podle nedávných spekulací měl v týmu Chipa Ganassiho nahradit Jimmieho Johnsona, který končí.

V Austinu však Latifi prohlásil, že se ještě nerozhodl, ve které sérii bude příští rok závodit, natož za který tým.

„Upřímně řečeno, ještě nejsem k ničemu zavázán,“ řekl Latifi. „Nic jsem nepodepsal, stále jsem se neposunul natolik, abych měl konkrétní zprávy, o které bych se mohl podělit.“

„V minulých dnech jsem viděl zprávu, že už jsem podepsal smlouvu v IndyCar, což mi přišlo trochu legrační.“

„Ale mluvil jsem s několika různými týmy v různých kategoriích a stále jsem si neřekl: ‚Dobře, buď to, nebo nic‘. Je tu ještě spousta věcí, které jsou ve vzduchu.“

„Svým způsobem je to trochu... nepříjemné není to správné slovo, ale samozřejmě se stále nejvíce soustředím na to, abychom zbytek roku zakončili co nejlépe a tuto kapitolu s Williamsem zakončili pozitivně.“

„Je zřejmé, že spousta jiných serií skončila už před delší dobou a v motorsportu se věci dějí rychle a je to doba, kdy každý chce mít své jezdce a situace vyřešené co nejdříve.“

„Vlastně to ještě není tak dávno, co jsem se oficiálně dozvěděl, že jsem propuštěn... bylo to těsně před Singapurem.“

„Stále probíhají nějaká jednání, ale nic není připraveno k oznámení.“

Latifi řekl, že nemá žádné preference ohledně toho, ve které sérii bude závodit, a dodal: „Dívám se nejen na formulové vozy, ale také na vytrvalostní závody. Nebudu říkat, že chci nebo nechci nějaký konkrétní šampionát.“

„Je to o naslouchání a snaze pochopit, jaká je situace týmů a šampionátů, jak by to mohlo vypadat pro mě a můj život i do budoucna. Musím se rozhodnout sám za sebe a pak se na to zaměřit.“

Latifi nicméně přiznal, že ho IndyCar láká. V sérii mají všichni stejné šasi od Dallary a na výběr ze dvou dodavatelů motorů. Rozdíly mezi týmy samozřejmě existují, ale nejsou tak dané a jasné jako ve F1.

„Ano, je to určitě jedno z lákadel této série. Je zřejmé, že mají všichni rovnější příležitosti. Je to něco, co mi bezpochyby v posledních letech chybělo.“

„Čas od času jsme v pozici, kdy jsme v závodě o něco konkurenceschopnější a můžeme svádět nějaké souboje na trati, ale samozřejmě se nám to nedaří v každém závodě – častěji tomu tak není.“

„Určitě je to něco, co mi chybělo, a ano, určitě bych se na to těšil, kdybych nastoupil do série, kde je to vyrovnanější.“