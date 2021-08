Latifi podle Capita ukázal, že si zaslouží být ve F1

Latifi byl dokonce chvíli na třetím místě, ale bylo zřejmé, že pozici ve voze Williamsu neudrží. Přesto dokázal dojet na bodech.

„Nicky poprvé ve F1 bodoval. Muselo to přijít,“ řekl Jost Capito pro web F1. „Jsem si jistý, že to pro něj bude velká vzpruha a dodá mu to hodně sebevědomí. Kvalifikovat se za Georgem a dojet před ním je pro něj určitě velkou motivací.“

„Byl jsem ohromen tím, jak se Nicky vypořádal s tlakem v době, kdy jel na bodovaných pozicích. V jednu chvíli se dostal až na třetí místo a udržel si koncentraci. Jeho jízda byla velmi dobrá a ukázal, že si zaslouží být ve formuli 1.“