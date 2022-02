Latifi musel mít kvůli výhrůžkám ochranku

Nicholas Latifi v Abú Dhabí nechtěně promluvil do boje o titul mistra světa. Boural a na trať musel safety car. Po restartu závodu, jehož průběh nebyl zcela v souladu s pravidly, se Verstappen dostal před Hamiltona a vyhrál závod i sezónu.

Latifi už před Vánocemi vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že na sociálních sítích čelí nenávisti ze strany „fanoušků“.

„Pokud jde o podporu, které se mi později dostalo, Lewis mi několik dní poté poslal zprávu, myslím, že těsně před vydáním prohlášení,“ řekl Latifi.

„Nebudu zabíhat do detailů, pokud jde o to, co mi napsal, ale podporu jsem dostal i od dalších členů týmu Mercedes.“

„Celá ta vlna podpory na sociálních sítích od mnoha jezdců a týmů z různých kategorií byla opravdu příjemná a povzbudivá.“

Musel mít ochranku

„Pro mě to nebyl nejpříjemnější pocit hned první den,“ uvedl Latifi k Abú Dhabí. „Myslím, že jsem se s tím po dvou dnech vyrovnal, ale jsou lidé, kteří se s tím bohužel možná z nějakého důvodu nevyrovnají tak dobře a může to mít velmi vážné následky.“

Latifi uvedl, že výhrůžky smrtí bral „vážně“ a v týdnech následujících po závodě preventivně zvýšil svou osobní bezpečnost.

„Někomu to může znít hloupě, ale nakonec nevíte, jak vážně to lidé myslí,“ vysvětlil jezdec Williamsu důvody, proč si najal ochranku.

„Stačí jeden opilý fanoušek na letišti nebo narazíte na někoho, kdo má špatný den a je pod vlivem alkoholu nebo něčeho jiného a má opravdu extrémní názory. Stačí jeden takový člověk z milionu.“

„Několik dní po závodě jsem byl zpátky v Londýně a při určitých příležitostech jsem u sebe měl ochranku. Šel jsem s přítelkyní na Winter Wonderland (tradiční velká vánoční akce v londýnském Hyde Parku, pozn. redakce), protože jsme to nestihli před posledním blokem závodů a měl jsem u toho s sebou ochranku.“

„Opět to zní legračně, zní to hloupě, ale opravdu jsme ty hrozby brali vážně, protože člověk opravdu neví, co se může stát. Prostě nešťastná součást světa, ve kterém žijeme.“