Latifi: Je záhadou, že se můj williams nemůže rovnat tomu, co dělá Albon

Úvodní část letošní sezóny Latifimu nevyšla podle představ. Kanaďan skončil nejlépe čtrnáctý v Miami a v průběžném pořadí mistrovství světa mu patří poslední pozice.

Je dokonce i za Nicem Hülkenbergem, který se zúčastnil jen prvních dvou závodů, když v astonu martin vystřídal Sebastiana Vettela. Němec v Saúdské Arábii skončil dvanáctý a díky lepšímu výsledku je tak v pořadí před Latifim.

Albon naopak dokázal mezi nejlepšími deseti dojet v Austrálii a Miami, kde skončil devátý a celkově nasbíral už tři body. V osmi z devíti dosavadních kvalifikací navíc porazil Latifiho.

Latifiho budoucnost u Williamsu je tak značně nejistá. S jeho sedačkou je už spojován junior Alpinu Oscar Piastri z Austrálie.

V domácím závodě v kanadském Montrealu dojel Latifi šestnáctý a po závodě řekl, že kvůli jeho problémům s vozem závodění na okruhu Gillese Villeneuva „nebylo nic příjemného“.

„Chyběla nám rychlost, hned od startu. S malým množstvím paliva, s velkým množstvím paliva, když jsou pneumatiky ve správném okně a my se staráme o opotřebení pneumatik, jsme příliš daleko,“ řekl Latifi.

„Musíme využít tuto dvoutýdenní přestávku, abychom to pochopili a něco našli. Pro mě to musí být něco zásadního.“

Williams zvolil v nasazování vylepšení na svůj monopost FW44 letos konzervativnější přístup. V nadcházejících závodech chce ale přinést viditelně odlišný balíček ve snaze udělat krok vpřed.

Ačkoliv Williams je v Poháru konstruktérů na posledním místě, je to Albon, kdo tým táhne vpřed a zastiňuje svého týmového kolegu.

„Na začátku sezóny to tak zčásti bylo a mohli byste tomu připsat nějakou tu deltu času na kolo,“ řekl Latifi, podle kterého nejsou jeho současné potíže jen otázkou jezdeckého stylu.

„Když se podívám daleko za to a pominu všechna omezení v sebevědomí, která jsem na začátku měl, tak ta rychlost tam prostě nebyla.

„Jsou situace, kdy nemám pocit, že moje auto je schopné dělat to, co vidím na datech, že dělá on (Albon), což není příjemný pocit. Je to záhada.“