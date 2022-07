Latifi je nadšený postupem do Q3, pro závod je ale realistou

Na rozdíl od svého týmového kolegy Alexandera Albona, který měl na voze vylepšení, které tým Williams na Silverstone přivezl, se Kanaďan dostal z první části kvalifikace.

Ve druhé části využil Latifi lepších podmínek na trati a dostal se mezi deset nejrychlejších, kteří postoupili do Q3.

Pro Latifiho to bylo vůbec poprvé, co se dostal mezi deset nejrychlejších jezdců v kvalifikaci. Pro Williams to byla první letošní účast v Q3.

„Velmi výjimečný den v náročných podmínkách. Dostat se do Q2 byl skvělý úspěch a hezké posílení sebevědomí, postup do Q3 bylo více, než v co jsme mohli doufat,“ řekl Latifi.

„Hned po výjezdu z boxů to vypadalo dobře a já se dostával do rytmu. Tým odvedl v Q1 a Q2 dobrou práci, když mě vyslal na trať ve správnou chvíli. V Q2 jsme viděli, jak důležité bylo zajet to kolo ve správnou chvíli, než se podmínky na trati začaly zhoršovat.“

Latifi a Mick Schumacher z Haasu jsou jedinými dvěma piloty startovního pole, kteří zatím nebodovali. Pro závod však Latifi příliš optimistický není.

„Před zítřkem musíme být realisté, jelikož jsou za námi rychlejší auta. Musíme vymyslet, jak přistoupíme k závodu. Bude záležet na tom, jak se budeme starat o pneumatiky. Stát se může cokoliv, budeme se tedy soustředit na náš závod a naplno využijeme všech příležitostí, které se naskytnou.“

Albon je zklamaný

Zklamání po kvalifikaci neskrýval Alexander Albon, který, ač má pro tento víkend na voze vylepšení, která Williams pro závod na Silverstonu připravil, o 80 tisícin sekundy nepostoupil z Q1.

„Myslím, že jsme měli postoupit do Q2 a možná i do Q3. V těchto podmínkách se nám obvykle daří a pokaždé, když jsme byli na trati, jsme byli v nejlepší desítce,“ řekl Albon.

O šanci na postup jej podle jeho slov připravila taktická chyba. „Jeli jsme ochlazovací kolo před posledním pokusem, abychom se pokusili dostat všechno do nejlepšího okna. Trať ale dnes byla příliš chladná a mokrá, aby se nám to povedlo. Měl jsem méně přilnavosti než v předchozích kolech. Trať byla sušší, ale přilnavost byla nižší.“