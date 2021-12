Latifi čelil nenávisti ze strany „fanoušků“ formule 1

O titulu mistra světa se rozhodlo v posledním kole závodu po kontroverzním restartu. Safety car vyjel na trať chvíli předtím kvůli nehodě Nicholase Latifiho.

Latifi od té doby čelí útokům na sociálních sítích. Dnes vydal s odstupem času prohlášení.

Jezdec Williamsu uvedl, že se po posledním závodě držel od sociálních sítí nějaký čas dál.

„Hodně se mluvilo o situaci, která nastala po mém odstoupení v Abú Dhabí. Na svých účtech na sociálních sítích jsem obdržel tisíce zpráv – veřejně i prostřednictvím soukromých zpráv. Většina z nich byla podpůrná, ale objevila se i spousta nenávisti a nadávek,“ uvedl Latifi.

„Snažil jsem se přijít na to, jak to nejlépe vyřešit. Mám to ignorovat a pokračovat dál? Nebo to mám řešit a zabývat se větším problémem, který je bohužel při používání sociálních médií realitou?“

„Tohle není nějaké napsané prohlášení, ale spíš to, že říkám svůj názor v naději, že to třeba vyvolá další diskusi o online šikaně a drastických následcích, které může mít na lidi. Používání sociálních médií jako kanálu k tomu, abyste na někoho útočili nenávistnými zprávami, nadávkami a výhrůžkami násilím, je skandální a je to něco, co odsuzuji.“

„Když se vrátím k závodnímu víkendu, jakmile zavlála šachovnicová vlajka, věděl jsem, jak se věci na sociálních sítích pravděpodobně odehrají. Skutečnost, že jsem považoval za nejlepší na pár dní vymazat Instagram a Twitter ze svého telefonu, říká vše, co potřebujeme vědět o tom, jak krutý může být online svět.“

„Následná nenávist, urážky a výhrůžky na sociálních sítích mě opravdu nepřekvapily, protože je to prostě krutá realita světa, ve kterém teď žijeme. Není mi divné, že se o mně na internetu mluví negativně, myslím, že každý sportovec, který soutěží na světové scéně, ví, že je pod extrémním drobnohledem, a to k tomu někdy patří.“

Co mě šokovalo, byl extrémní tón nenávisti, urážek, a dokonce i výhrůžek smrtí, které jsem obdržel.

„Ale jak jsme se mohli opakovaně přesvědčit ve všech různých sportech, stačí jeden incident ve špatnou dobu, aby se věci naprosto zvrhly a vyvolaly to nejhorší v lidech, kteří jsou takzvanými „fanoušky“ daného sportu. Co mě šokovalo, byl extrémní tón nenávisti, urážek, a dokonce i výhrůžek smrtí, které jsem obdržel.“

„Když se zamyslím nad tím, co se během závodu stalo, existuje vlastně jen jedna skupina lidí, kterým jsem se musel za DNF omluvit – můj tým. To jsem udělal hned poté. Všechno ostatní, co následovalo, jsem nemohl ovlivnit.“

„Někteří lidé říkali, že jsem závodil o pozici, na které nezáleželo, když zbývalo jen několik kol. Ale ať už závodím o vítězství, stupně vítězů, body nebo třeba o poslední místo, vždy do toho dám všechno až do šachovnicové vlajky. V tomto ohledu jsem stejný jako každý jiný jezdec na startovním roštu.“

„Pokud tomu někdo nerozumí, nebo to nechápe, tak mi to nevadí. Mohou mít svůj názor, ale používat tyto názory k podněcování nenávisti, urážek a vyhrožování násilím nejen vůči mně, ale i vůči mým nejbližším, mi říká, že tito lidé nejsou skutečnými fanoušky tohoto sportu.“

Latifi uvedl, že se s tím dokáže vyrovnat. „Ale vím, že nejsem sám, kdo si myslí, že negativní komentář vždy víc vynikne – a někdy stačí přehlušit 100 pozitivních.“

„Lidé budou mít svůj názor a to je v pořádku. Mít hroší kůži je velkou součástí práce sportovce, zvláště když jste neustále v pozici, kdy jste pod drobnohledem. Ale mnoho komentářů, které jsem obdržel minulý týden, překročilo hranici něčeho mnohem extrémnějšího. Znepokojuje mě, jak by mohl reagovat někdo jiný, kdyby se na něj někdy snesla stejná míra urážek.“

„Události z minulého týdne mě přesvědčily o tom, jak je důležité spolupracovat, aby se podobné věci neděly, a podpořit ty, kteří jsou jejich terčem. Uvědomuji si, že ty, kteří se ke mně takto chovali, pravděpodobně nepřesvědčím, aby změnili své chování, a možná se dokonce pokusí toto poselství použít proti mně, ale je správné na takové chování upozornit a nemlčet.“

„Všem fanouškům a lidem, kteří mi během celé situace kryli záda, chci vyjádřit obrovské poděkování. Viděl jsem a četl jsem spoustu vašich vzkazů a velmi si jich vážím. Je příjemné vědět, že mě tolik lidí podporuje.“

„Sport je ze své podstaty soutěživý, ale měl by lidi spojovat, ne je rozdělovat. Pokud sdílení mých myšlenek a upozornění na potřebu jednat pomůže jen jednomu člověku, pak to stálo za to.“

„V novém roce upřímně doufám, že moje zkušenosti po Velké ceně Abú Dhabí pomohou toto poselství posílit, a mým novoročním předsevzetím je hledat způsoby, jak tento proces podpořit.“

„Chci vám všem popřát krásné svátky, zůstaňte v bezpečí a těším se, že se v roce 2022 všichni vrátíme na trať.“