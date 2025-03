Lando Norris se přidal ke kritikům seriálu Drive to Survive

Všeobecně se má za to, že dokumentární série Netflixu Drive to Survive, která měla letos již sedmé pokračování, významným způsobem přispěla k současnému boomu popularity formule 1, především pak v USA.

Na druhou stranu má divácky úspěšný seriál i řadu kritiků, kterým se nelíbí, že události prezentované v Drive to Survive často neodpovídají skutečnosti a že autoři projektu dění v zákulisí F1 až zbytečně dramatizují.

V minulosti charakter seriálu zkritizoval například i úřadující šampion Max Verstappen, který dokonce s autory Drive to Survive jednu dobu ani nespolupracoval.

Nyní na téma dramatizace a zkreslování reality v tomto seriálu promluvil i pilot McLarenu Lando Norris. A to především v kontextu toho, jak Netflix „odvyprávěl“ dynamiku jeho vztahu s Verstappenem v rámci loňské bitvy o titul.

„Autoři musí o lidech více ukazovat pravdu. Nejsem příznivcem vymyšlených věcí. Chci fakta. Nechci vymyšlené scénáře a vykonstruované nesmysly, které tam jsou,“ uvedl Norris, kterého cituje deník The Independent.

„Zobrazení Maxe a toho, jak jsme spolu (vloni, pozn. red.) soupeřili, nepotřebují vytvářet takové drama, stačí ukázat fakta. Pokud někoho vykreslíte nekorektně, lidé si podle toho na daného člověka udělají názor... V některých ohledech je to téměř lhaní a nemyslím, že je to správné. Možná by to mělo být spíš dokumentem o sezoně než show, o kterou se snaží,“ dodal britský závodník.