Lando Norris podepsal s McLarenem novou víceletou smlouvu

McLaren a Lando Norris ve středu dopoledne potvrdil podpis víceleté smlouvy. Potvrzení přichází v době, kdy se McLarenu i Norrisovi daří. V šampionátu jezdců je na čtvrtém místě.

Norris debutoval ve F1 v roce 2019 právě s McLarenem. Od té doby získal dvakrát pódium, naposledy letos v Imole.

„Po téměř pěti letech v týmu se zde cítím být součástí rodiny a nedokážu si představit, že bych další fázi své kariéry začal někde jinde,“ řekl Norris. „McLaren mi byl velkou oporou už od dob, kdy jsem se účastnil juniorských sérií. Od té doby jsem se jako jezdec velmi rád učil a rozvíjel.“

„Můj závazek vůči McLarenu je jasný: mým cílem je vyhrávat závody a stát se mistrem světa formule 1 a toho chci dosáhnout právě s tímto týmem. Od mého vstupu do týmu v roce 2017 byl náš progres konzistentní a do budoucna máme společně jasné ambice.“

Šéf týmu Andreas Seidl uvedl, že rozhodnutí uzavřít s Norrisem dlouhodobou smlouvu bylo pro McLaren „velmi jednoduché“.

„Lando nás svými výkony ohromoval od svého nováčkovského roku a jeho vývoj jako jezdce byl od té doby jasně patrný. Je nedílnou součástí našeho plánu na obnovu výkonnosti a jeho dosavadní výsledky, kdy s týmem za poslední rok získal dvě pódia, ukazují, že je na trati zdatným soupeřem.“

„Stejně jako on, máme i my velké ambice do společné budoucnosti a jsem rád, že pokračujeme v této cestě jak pro Landa, tak pro tým. V Landovi a Danielovi máme nesmírně talentovanou a vzrušující jezdeckou sestavu a toto oznámení je silným signálem závazku k další kapitole McLarenu od roku 2022.“