Landa Norrise trápí internetoví trollové

Loňská sezona nebyla vypjatá pouze mezi jezdci na závodních tratích, ale i mezi fanoušky na sociálních sítích. Slovní přestřelky i nenávistné komentáře eskalovaly především mezi příznivci Lewise Hamiltona a Maxe Verstappena.

Do souboje o titul mistra světa svojí nehodou v Abú Zabí nešťastně zasáhl také Nicholas Latifi. Kanaďan následně dostával výhružky smrtí a po Londýně se dokonce raději pohyboval s ochrankou.

„To, co se mu přihodilo, je naprosto neakceptovatelné. Naprosto ho podporujeme, neudělal nic špatného, tým ho neviní z žádné chyby, neviní ho z ničeho. Závodil a během závodů se takové věci prostě stávají. Když bojujete o pozici, tak se něco takového může stát,“ řekl pro motorsport.com o Latifiho nehodě šéf Williamsu Jost Capito.

Své si s nenávistí na sociálních sítích prožil i Lando Norris. Brit se většinu hanlivých komentářů snaží brát s humorem, nenávist v komentářích však vnímá jako temnou stránku sociálních sítí, na kterou by mělo být patřičně reagováno.

„Myslím, že to je něco, co jsem se naučil během mých prvních třech sezon ve formuli 1. Tam venku jsou prostě jedinci, jejichž jedinou životní náplní je útočit na ostatní,“ rozpovídal se Norris na toto téma pro motorsport.com.

„Nesnáším to. Ovlivňuje mě to? Částečně ano, zásadně však snad ne.“

„Dnes to celé beru více s humorem, pohlížím na to jako na vtip, směji se tomu. Je to lepší než si to brát osobně. Musíte se soustředit na vaši práci, soustředit se na každé kolo. Pokud se přihodí něco mimo vaši kontrolu, tak neexistuje žádný důvod, proč by vás někdo měl z něčeho vinit.“

„Snad se to změní. Snad se nebudeme tolik trápit s tím, co lidé říkají.“

„Je tu velké úsilí ze strany našeho týmu i ze strany formule 1, je tu snaha o zlepšení a o zbavení se těchto lidí.“