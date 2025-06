Lance Stroll v Montrealu nevypadá jako někdo, kdo dostal šanci jet domácí grand prix

Lance Stroll vynechal závod ve Španělsku. Po kvalifikaci tým oznámil, že má už šest týdnů problém s rukou – mělo jít o následky zranění po nehodě na kole v roce 2023. V přestávce mezi Španělskem a Kanadou se podrobil zákroku.

Na tiskové konferenci před Velkou cenou Kanady nevypadal Stroll jako někdo, kdo dostal možnost jet domácí závod.

„Byla to zvláštní tisková konference. Taková, že i ti nejzkušenější novináři nevěřícně kroutili hlavou nad tím, čeho byli právě svědky,“ uvedl Autosport.

„Vystoupení Lance Strolla na tiskové konferenci před Velkou cenou Kanady bylo stejně nepřesvědčivé jako matoucí. Když mluvil o údajně optimistické zprávě, že byl pro svůj domácí závod prohlášen za způsobilého, zněl, jako by se právě dozvěděl, že mu utratili psa.“

„Je to jen staré zranění, které jsem měl před pár lety. Zase mě to začalo otravovat a jo... prostě jsem si to nechal spravit,“ řekl Stroll.

„Celkem jistě. Mělo by to být dobré,“ reagoval Stroll na dotaz, jak moc si je jistý, že se problém vyřešil.

Strollovi položili i trochu odlehčenější otázku – kdy byl poprvé na okruhu Gillese Villeneuvea.

„Už je to dávno,“ zněla stručná odpověď.

Po Španělsku se objevily různé spekulace. Podle nich měl být Stroll po kvalifikaci hodně naštvaný, nadávat a dokonce hodit velmi silně helmou o zeď. Jezdec Astonu to nepopřel.

„Ano, byl jsem frustrovaný. Frustrovaný z toho, že jsem v posledních třech závodech měl problém se zápěstím a že mě to prostě brzdilo v jízdě. Věděl jsem, že neděle bude složitá, pravděpodobně nemožná, a v tu chvíli jsem z toho byl dost frustrovaný.“