Lance Stroll má potenciál stát se mistrem světa, tvrdí Alonso

Dvojnásobný světový šampion Fernando Alonso ocenil svého nového týmového kolegu v Astonu Martin Lance Strolla. Podle Španěla je Kanaďan velmi talentovaný.

Po dvou letech strávených po boku Estebana Ocona v Alpine, bude mít Fernando Alonso výrazně mladšího týmového kolegu také v Astonu Martin.

I když je Kanaďan Lance Stroll o 17 let mladší než rodák ze španělského Ovieda, neznamená to, že by se jednalo o nezkušeného jezdce. Na svém kontě má totiž již 122 závodů.

Stroll, jehož otec Lawrence je vlastníkem týmu Aston Martin, na velký úspěch ve formuli 1 sice stále čeká (jeho maximem jsou tři pódiová umístění), ale i tak jej Alonso považuje za velmi kvalitního pilota.

„Znám Lance jedenáct let. Potkali jsme se poprvé v roce 2012, když jsem byl ve Ferrari, zatímco on byl členem jeho akademie. Spoustu let znám i jeho otce Lawrence, který je mým velkým přítelem. Dokonce jsem byl několikrát i v jeho domě v Kanadě, kde jsme spolu sportovali a užívali si společný čas,“ uvedl Alonso na adresu svého kolegy a jeho otce, který je nyní jeho novým šéfem.

„V Lanci má tým supermladého a supertalentovaného jezdec, který má potenciál stát se mistrem světa,“ prohlásil mistr světa z let 2005 a 2006.

„Má rychlost i talent. Ukázal to již mnohokrát – především v mokrých podmínkách. Pamatuji si pole position, kterou Lance získal v Turecku a i několik jeho dalších skvělých výkonů. Abyste dokázali podat takové výkony v těžkých podmínkách, musíte mít výjimečný cit pro auto,“ sdílel Alonso svůj pohled na svého nového kolegu.

Co se osobních titulových ambicí Alonsa týká, 41letý Španěl věří, že stáj ze Silverstone již nyní dělá potřebné kroky k tomu, aby brzy mohla oslavit vítězství.

„Tým je odhodlán stát se organizací, která bude mít šanci na zisk titulu a udělá vše, co je třeba. Když vidíte všechny ty investice, novou továrnu či příchod talentovaných lidí, tak toho chcete být součástí. A pak je zde to jméno – Aston Martin. Jde o ikonickou značku ve světě motorsportu i automobilového průmyslu. Jsem pyšný na to, že mohu psát další kapitolu této značky a že jsem součástí rodiny Aston Martin,“ uzavřel Alonso.