Lance Stroll dostal za kolizi s Leclercem penalizaci pro nedělní závod

Ke kolizi došlo v nájezdu do vlásenky a na první pohled bylo jasné, co se stalo. Stroll jel pomalu, chystal si rychlé kolo a před vlásenkou zatočil doprava, aby mohl zatáčku dobře projet. Leclerc s tím ale nepočítal, myslel si, že o něm Stroll ví. Stroll uzavřel mezeru a Leclerc už s tím nemohl nic dělat.

Za kolizi dostal Stroll penalizaci v podobě poklesu o jedno místo na startovním roštu nedělního závodu a jeden trestný bod (celkem má 3).

„Řidič vozu č. 18 (Stroll) uvedl, že ačkoli ho tým varoval před příjezdem vozu č. 16 (Leclerc), neslyšel zprávu v rádiu, což vedlo k incidentu. Domníváme se, že za kolizi nese plnou vinu vůz č. 18. Vůz č. 16 nebyl v pozici, aby se kolizi vyhnul,“ uvedli sportovní komisaři.

Je otázkou, zda šlo o poslední podobný incident, protože v prvním tréninku měli jezdci velké problémy s provozem a několik incidentů nebylo daleko od další kolize. V kvalifikaci si pak jezdci musí dávat pozor nejen na případnou kolizi, ale také na blokování soupeře, za které může být také udělen trest.

Situaci na Sky Sports okomentoval Jenson Button. „Nepamatuji si, že by to bylo tak špatné. Ale jedou tak pomalu, aby si připravili rychlá kola. Určitě se to zhoršilo od doby, co jsem závodil,“ řekl mistr světa z roku 2009.