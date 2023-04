Lance Stroll by si měl dát za cíl ukončit kariéru Fernanda Alonsa, říká Damon Hill

Šampion F1 z roku 1996 Damon Hill tvrdí, že si Lance Stroll musí dávat ty nejvyšší cíle, pokud má jednoho dne bojovat o titul mistra světa.

Po dvou letech po boku Sebastiana Vettela letos Lance Stroll závodí v týmu Aston Martin po boku Fernanda Alonsa, tedy dalšího vícenásobného mistra světa.

Zatímco Španěl má v letošní sezoně na svém kontě již tři pódiová umístění, Kanaďan na podobný úspěch zatím čeká. Je však nutné zmínit, že přípravy Strolla na probíhající ročník zkomplikovala zranění, která utrpěl v únoru během tréninku na kole.

Ke kariéře Strolla se nyní v dalším dílu podcastu F1 Nation vyjádřil exmistr světa z roku 1996 Damon Hill.

Podle bývalého britského závodníka potřebuje 24letý rodák z Montrealu porazit svého týmového kolegu z Astonu Martin Alonsa, pokud má přesvědčit o tom, že se může stát mistrem světa.

„V takovém případě by musel mít dlouhodobou formu, jednorázový výkyv či úspěch by nebyl dostatečný,“ uvedl Hill.

„Musel by z toho udělat svoji ambici pro letošní sezonu. Jeho cílem by mělo být ukončit kariéru Fernanda Alonsa. Zní to brutálně, ale přesně o to se snaží George Russell (v souboji s Lewisem Hamiltonem, pozn. red.). O totéž usiluje i Nico Hülkenberg proti Magnussenovi. Musíte se prosadit jako nesporný král, zkrátka být jednička v daném týmu,“ uvedl bývalý jezdec týmů Williams či Jordan.

„Myslím, že Lance má přirozené schopnosti. Nemyslím si však, že má v tuto chvíli na to, aby se stal svébytným mistrem světa, stejně jako jím jsou Max Verstappen a Lewis Hamilton. Kdyby jím byl, atakoval by pozice Fernanda Alonsa,“ uvedl Hill na adresu Strolla.

„Pokud se chcete dostat na další úroveň, pak to musíte začít dělat. Když budu mluvit z vlastní zkušenosti, měl jsem další úrovně, o kterých jsem neměl ani ponětí, dokud jsem se nedostal do pozice, kdy jsem musel podávat výkony. Vím, že v každém jezdci je větší potenciál, než si uvědomuje,“ vysvětlil vítěz 22 závodů F1.

„Otázkou ale je, jak tento potenciál využít. Vyžaduje to totiž strašně moc odhodlání,“ dodal na toto téma Hill.