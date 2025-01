Lance Stroll by se měl snažit být více oblíbený, radí Villeneuve

Pokud bychom sestavovali žebříček nejpopulárnějších pilotů F1 současnosti, Lance Stroll by v něm pravděpodobně neskončil velmi vysoko.

Důvodů je více. Kromě toho, že někteří soudí, že si Kanaďan nezaslouží závodní sedačku v F1 a že si ji drží jen díky tomu, že závodí pro tým, který vlastní jeho otec, rodákovi z Montrealu zřejmě škodí i to, že příliš nekomunikuje s médii.

Také na závodní dráze nebývá zrovna středobodem televizních přenosů a bývalý šéf stáje Haas Guenther Steiner Strolla dokonce označil za neviditelného...

I v tomto kontextu se bývalý mistr světa Jacques Villeneuve nechal slyšet, že by se měl Stroll snažit, aby byl více oblíbený. Ve výsledku by to totiž mohlo Strollovi pomoci i k lepším výsledkům na dráze.

„Jestli potřebuje Lance zlepšit svou osobitost? Ano, v tomto odvětví je důležité být oblíbený,“ řekl Villeneuve v rozhovoru pro Spin Casino.

„Pokud vyhráváte každý závod jako Verstappen, možná můžete být oblíbený o něco méně... V určitém okamžiku se vám to vrátí. Když jste oblíbení, nakonec jedete rychleji, protože všichni za vámi vás tlačí a pomáhají vám. To samé se děje i s mechaniky. Je to taková všeobecná energie. Je tedy důležité, aby Lance zvýšil svou atraktivitu v médiích,“ dodal bývalý pilot Williamsu či Sauberu.