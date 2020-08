Lance Stroll by necítil zášť, pokud by ho otec vyhodil z týmu

Sergio Pérez vynechal kvůli pozitivnímu testu na koronavirus dva závody. Zřejmě i kvůli tomu zatím utichly diskuse o tom, zda na konci roku skončí a bude nahrazen Sebastianem Vettelem.

Pérez má smlouvu, ale je nepravděpodobné, že by z týmu odešel Lance Stroll, který je synem majitele týmu. Pokud by k tomu ale někdy došlo, Stroll to bude brát stejně, jako v případě jiného týmu.

„C'est la vie. Existuje pracovní vztah a existuje vztah otec a syn,“ řekl Stroll pro Channel 4.

„Pokud by mě vyhodil z týmu, nebude tu žádná zášť. Je to obchod a způsob, jak se věci někdy odehrají. Přijal bych to bez stížností, otočil stránku a bojoval dál.“

„Mám s ním poměrně jednoduchý vztah. Je to skvělá chemie. Nezasahuje mi do mých věcí a dává mi prostor.“

Stroll si už zvykl, že o něm mluví v souvislosti s protekcí. „Slýchávám to celý svůj život, abych byl upřímný. Zůstávám ve své malé bublině a udržuji si lidi, na kterých mi záleží. Zbytek je jen hluk v pozadí. Snažím se mluvit na trati.“