Lamborghini míří do Le Mans! Italové postaví prototyp LMDh

Italská automobilka s černým býkem ve znaku potvrdila vývoj prototypu podle pravidel LMDh. Ta jsou primárně určena pro americký šampionát IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kde budou tyto vozy od roku 2023 závodit v nové třídě GTP.

Prototypům LMDh však bude zároveň umožněno startovat i ve vytrvalostním mistrovství světa FIA WEC a tím pádem též v Le Mans. Některé značky volí pro svůj vstup do WEC právě tuto cestu namísto stavby vozu LMH (např. Toyota, Ferrari od roku 2023). Prototypy LMDh totiž mají představovat levnější alternativu především díky omezenému počtu dodavatelů šasi. Jinými slovy automobilka může výrazně ušetřit za vývoj.

Vůz LMDh už pilně testuje Porsche, se stavbou pokračuje na příklad Cadillac, stejné plány má též Alpine a nejnovějším přírůstkem ve stále se rozšiřující skupině značek je Lamborghini. To má v plánu závodit s novými vozy na americké i světové scéně a velkým cílem je pochopitelně francouzská čtyřiadvacetihodinovka na trati La Sarthe.

„Tento krok směrem do nejvyšších pater světa závodů sportovních vozů je velkým milníkem pro naši společnost. Budeme se srovnávat s těmi vůbec nejlepšími v těch nejnáročnějších závodech. Pro náš závodní program to bude další velké zviditelnění, ale zároveň dostaneme šanci testovat technologie pro budoucnost. Náš prototyp LMDh se stane tou nejsofistikovanější laboratoří na čtyřech kolech,“ uvedl CEO Lamborghini Stephan Winkelamann o chystaném prototypu, který dostane hybridní pohon. To koresponduje s filozofií celé značky. Všechny osobní vozy Lamborghini budou v roce 2024 hybridní.

O projektu Lamborghini už se objevují první spekulace. Podle německého magazínu Auto Motor und Sport má s italským výrobcem na vývoji vozu LMDh spolupracovat aliance týmů Iron Lynx a Prema a šasi pro nové „lambo“ by mohl dodat francouzský Ligier.

K závodnímu debutu nového vozu může dojít v Daytoně v lednu 2024.