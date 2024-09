Lambiase se u Red Bullu dočká povýšení. Převezme část povinností sportovního ředitele

Několik britských médií v čele s Autosportem informovalo o tom, že se Red Bull chystá od příští sezony změnit strukturu týmu, který se stará o fungování stáje během závodních víkendů.

Změny by se měly týkat i závodního inženýra Maxe Verstappena Gianpiera Lambiase. Ten by neměl zastávat „pouze“ roli hlavního závodního inženýra, ale také by měl zaujmout nově vytvořenou pozici s názvem Head of Racing, která by měla částečně zahrnovat i povinnosti, které dosud vykonával sportovní ředitel týmu.

Tento post nyní patří Jonathanu Wheatleymu, který se však po skončení letošní sezony připojí k Audi, jež se svým týmem vstoupí do F1 v roce 2026.

Podle dostupných informací se Red Bull rozhodl, že Wheatleyho nebude nahrazovat novým pracovníkem, ale že rozdělí jeho agendu mezi více členů týmů.

Vedle Lambiase, který údajně podepsal s Red Bullem přes léto prodloužení smlouvy, tak bude mít novou pracovní náplň také Stephen Knowles, který byl dosud součástí týmu soustředícího se na strategie. Knowles bude v nové pozici ředitele pro sportovní pravidla zodpovědný mj. za to, aby tým dodržoval všechny regule a bude také styčným bodem pro komunikaci s představiteli Mezinárodní automobilové federace.

Další z plánovaných změn je nástup seniorního inženýra Richarda Wolversona na novou pozici vedoucího závodních operací.