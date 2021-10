Láká ho Le Mans? Hvězda WRC Ogier otestuje hypervůz Toyota

Za volantem Toyoty vládne světovému rallyovému šampionátu WRC, tak by proč by si s Toyotou nevyzkoušel také Le Mans? Sedminásobný mistr světa Sébastien Ogier usedne do hypervozu Toyota GR010 Hybrid 7. listopadu. O den před tím v Bahrajnu vyvrcholí letošní sezona WEC.

Poprvé se sedmatřicetiletý Francouz seznamoval s japonským speciálem pro WEC při testech na simulátoru už loni v červenci, tehdy však virtuálně usedl do kokpitu předcházející Toyoty TS050 Hybrid.

Na první reálné svezení na trati se Ogier připravoval v sídle Toyota Gazoo Racing v Kolíně nad Rýnem. Rodák z alpského městečka Gap prošel seat fittingem a dalším testování na simulátoru.

„Moc se těším na mé první reálné svezení s hypervozem Toyota GR010 Hybrid na trati v Bahrajnu. Testování na simulátoru probíhalo dobře, bylo skvělé poprvé pracovat s celým týmem a poznat tento závodní speciál,“ rozpovídal se o svých prvních zkušenostech Ogier v tiskovém prohlášení.

Je otázkou, co bude moci Toyota Ogierovi po bahrajnských testech nabídnout. Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima a Brendon Hartley z vozu #8 i jejich týmoví kolegové Kamuj Kobajaši, Mike Conway a Jose Maria Lopez, kteří letos vyhráli Le Mans s Toyotou #7, tvoří dlouhodobě sehrané posádky.

K poslednímu výraznému zásahu do jedné z jezdeckých trojic došlo před supersezonou WEC 2018/2019. Tehdy přišel Anthony Davidson o svoji sedačku v Toyotě #8 a byl vystřídán Fernandem Alonsem.

Variantou, kterou zmiňují někteří novináři, je Ogierův postupný progres na poli vytrvalostních závodů, který by probíhal prostřednictvím angažmá u některého z týmů působících ve třídě LMP 2.

„Jak každý ví, mým velkým snem je působení ve vytrvalostních závodech. Testy v Bahrajnu pro mě budou důležité z hlediska učení se o autě a o mých vlastních schopnostech. Je to pro mě velká výzva a tvrdě pracuji na tom, abych byl na Bahrajn připravený. Každopádně se na to ale moc těším,“ dodal mistr automobilových soutěží.

Pokud by se Ogier z testů časem probojoval až ke startu ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans, tak by napadobil rallyovou legendu Sébastiena Loeba. Devítinásobný mistr světa WRC jel legendární podnik na trati La Sarthe dvakrát v letech 2005 a 2006, kdy s týmem Henriho Pescarola obsadil druhé místo.

Pescarolo Sport 🇫🇷

C60 Hybrid - Judd



Sébastien Loeb 🇫🇷

Eric Hélary 🇫🇷

Franck Montagny 🇫🇷



2006 Le Mans 24h

P2 overall 🥈#Endurance #LeMans #TimeMachine pic.twitter.com/kX8aeNehup — Tweet-By-Wire (@TweetByWire) February 2, 2021

Pro Sébastiena Ogiera to ani zdaleka nebude první okruhová zkušenost. Rallyový šampion se už v roce 2018 jako hostující pilot zúčastnil dvou závodů DTM s Mercedesem na rakouském Red Bull Ringu.



Sébastien Ogier se speciálem DTM na Red Bull Ringu, foto: DTM

V Bahrajnu dostanou všichni účastníci nováčkovských testů WEC k dispozici pět hodin času na trati. Kromě Ogiera usedne do Toyoty i jeho krajan Charles Milesi. Dvacetiletý pilot byl vybrán promotéry WEC pro účast v testech na základě svých letošních výkonů, Milesi byl v Le Mans součástí vítězné posádky týmu WRT ve třídě LMP 2.