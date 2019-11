Kyalami ožívá. V bývalém dějišti GP JAR se po letech uskutečnil mezinárodní závod

Historie Grand Prix JAR sahá až do roku 1934, kdy se začalo závodit ve Východním Londýně na jihovýchodním pobřeží země. Prvním vítězem závodu, který se později zařadil do kalendáře formule 1, se stal Američan Whitney Straight s vozem Maserati 8CM 3.0L. Ve Východním Londýně se pořádaly grand prix až do roku 1966, přičemž v letech 1962, 1963 a 1965 patřil tento závod do kalendáře mistrovství světa F1. V raných letech zde vítězily hvězdy jako Stirling Moss (1960), Jim Clark (1961, 1963, 1965) nebo Graham Hill (1962).

K důležitému milníku došlo v roce 1967, kdy jihoafrickou grand prix poprvé hostil okruh Kyalami. Prvním vítězem závodu „královny motorsportu“ se v Kyalami stal Mexičan Pedro Rodríguez, který později v roce 1971 zemřel na Norisringu. Právě po něm a po jeho bratrovi Ricardovi se jmenuje současný okruh formule 1 v Mexico City.

Ale zpět do Afriky. Nová závodní trať na jihu černého kontinentu byla otevřena šest let před Mexičanovým triumfem v roce 1961. Tehdy stála osamoceně v zemědělské krajině, dnes však až těsně k ní přiléhá aglomerace Johannesburgu. Od zmíněného roku 1967 se monoposty F1 každoročně vracely do Kyalami pokaždé až do roku 1985 (pouze v roce 1981 se závod nezapočítával do šampionátu) a své čtvrté jihoafrické vítězství si zde v sezóně 1968 připsal Jim Clark. V období do roku 1985 se zde kromě Clarka radovali z vítězství také jezdci jako Jackie Stewart (1969, 1973), Niki Lauda (1976, 1977, 1984), Carlos Reutemann (1974, 1981), Jody Scheckter (1975) nebo Nigel Mansell (1985).

Od roku 1986 až do roku 1991 poté formule 1 Kyalami opomíjela, Grad Prix Jihoafrické republiky se poté vrátila pro poslední dva ročníky závodu v roce 1992. Své druhé vítězství v Kyalami si v této sezóně připsal Nigel Mansell a o rok později se posledním vítězem jihoafrické velké ceny stal Alain Prost.

Obnovení vytrvalostní tradice

Na konci padesátých let se do jižní Afriky dostala i stále populárnější koncepce vytrvalostních závodů sportovních vozů. V letech 1958 až 1960 se na okruhu Grand Central na letišti nedaleko Midrandu uspořádaly první tři ročníky vytrvalostního závodu na devět hodin, čímž se zrodila nová tradice. V prvních třech letech se závod uskutečnil pod hlavičkou South African Nine Hour Endurance Race a zvítězily v něm vozy Porsche 356, Dart – Climax a Porsche 550 RS.

Od roku 1961 už se jihoafrická devítihodinovka začala pravidelně pořádat v Kyalami, což znamená, že vytrvalostní závod byla první velká akce, kterou okruh u Johannesburgu po svém otevření hostil. Od roku 1965 až do roku 1973 byl závod součástí jihoafrického lokálního šampionátu South African Springbok Trophy Series, který ovšem lákal slavná jména motorsportu. Do roku 1970 si v devítihodinovce na okruhu Kyalami tři vítězství připsal šestinásobný vítěz 24 hodin Le Mans Jacky Ickx. V letech 1971 a 1972 u Johannesburgu vyhrál dvakrát po sobě dlouholetý švýcarský pilot formule 1 Clay Regazzoni, a to pokaždé s vozem Ferrari 312PB. V prvním případě spolu s Britem Brianem Redmanem, o rok později Regazzoni utvořil vítěznou dvojici s italským jezdcem Arturem Merzariem.

Několikrát se vytrvalostní závod v Kyalami dostal do kalendáře seriálu World Sportscar Championship, na který v současnosti navazuje vytrvalostní mistrovství světa FIA WEC. Poprvé tomu tak bylo v roce 1974, kdy s legendárním vozem Matra-Simca MS670C zvítězili Gérard Larrousse a Henri Pescarolo. Kyalami se poté do kalendáře mistrovství světa sportovních vozů vrátilo v letech 1983 a 1984, kdy zvítězily vozy Porsche 956 (Stefan Bellof / Derek Bell) a Lancia LC2-84 (Riccardo Patrese / Alessandro Nannini). V rámci World Sportscar Championship se ale závod v Kyalami jezdil v šestihodinovém formátu.

Historicky poslední devítihodinovku hostilo před rokem 2019 Kyalami v sezóně 1982, kdy s vozem Porsche 956 ve slavných barvách Rothmans zvítězili Jacky Ickx a Jochen Mass. K obnovení tradice vytrvalostních závodů sportovních vozů došlo až o tomto víkendu po dlouhých sedmatřiceti letech, což bylo umožněno prodejem okruhu v dražbě novým vlastníkům v roce 2014. Po prodeji došlo k rozsáhlé rekonstrukci, v rámci které se vybudovalo i nové zázemí a okruh Kyalami obdržel licenci FIA Grade 2.

Díky nutným investicím a stavebním pracím se do Kyalami vrátil v tomto roce závodnický život a na okruhu se uskutečnila první velká akce od závodů A1 Grand Prix v roce 2009. Devítihodinovka v Kyalami byla obnovena Stéphanem Ratelem a jeho organizací SRO, které zaštiťuje závody vozů GT3 v několika sériích po celém světě. ´

Letošní ročník devítihodinového závodu v Kyalami posloužil jako finále sezóny šampionátu Intercontinental GT Challenge, která odstartovala v únoru dvanáctihodinovkou v Bathurstu, pokračovala osmihodinovkou na okruhu Laguna Seca, poté tradiční červencovou čtyřiadvacetihodinovkou ve Spa (patří i do šampionátu Blancpain GT) a srpnovou desetihodinovkou v japonské Suzuce.

Prvními vítězi devítihodinového závodu v Kyalami po sedmatřiceti letech se stali Nick Tandy, Dennis Olsen a Mathieu Jaminet, kteří se střídali za volantem Porsche 991 GT3 R #31 týmu Frikadelli Racing. Pro Porsche to byl úspěšný návrat do Jihoafrické republiky, protože si německá značky díky triumfu vozu týmu Frikadelli zajistila zisk poháru konstruktérů a pilot Porsche Dennis Olsen se stal jezdeckým šampionem.

Minimálně z hlediska vytrvalostních závodů se tedy okruh Kyalami vrátil na mapu světa. Jihoafričané by však stáli i o návrat závodů „královny motorsportu“. Tomu však zatím brání vysoké finanční náklady a také licence okruh, která dosahuje „pouze“ druhého stupně škály FIA. Do budoucna by však mohlo dojít k dalším úpravám, které by návrat formule 1 na africký kontinent umožnily.