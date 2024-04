Kvůli vývoji nové pohonné jednotky Verstappen těžké spaní nemá

Max Verstappen má smlouvu s Red Bullem do roku 2028. Pokud ji dodrží, bude za volantem Red Bullu i v době, kdy do F1 přijdou nové pohonné jednotky.

Když se spekulovalo o odchodu Verstappena z Red Bullu a jeho přestupu k Mercedesu, vypadalo to na první pohled jako naprostý nesmysl. Red Bull dominuje, Mercedes se trápí.

V roce 2026 ale přijdou nové pohonné jednotky. Honda sice ve F1 zůstává, ale přejde k Astonu Martin. Red Bull bude pohánět vlastní pohonná jednotka, kterou ve spolupráci s Fordem vyvíjí Red Bull Powertrains (RBPT). Bude na stejné úrovni jako pohonné jednotky zkušených soupeřů?

Občas se objeví spekulace, že vývoj má zpoždění a nejde tak dobře, jak by si Red Bull představoval. Verstappena to ale nechává klidným.

„Kdybych měl o všem spekulovat... mohl bych se bát, jestli budu zítra ještě naživu, ne?“ řekl Verstappen, kterého cituje Motorsport.com. „Hlavu si tím nelámu.“

„Samozřejmě jsem ohledně této věci v úzkém kontaktu s Christianem a s lidmi, kteří tam pracují. Všichni pracují naplno, takže není třeba kvůli tomu panikařit. Stále ještě není rok 2026.“

Koncem loňského roku Horner přiznal, že v Milton Keynes se dostavila jistá dávka obav, nikoliv však z důvodu zpoždění, ale kvůli rozsahu projektu.

„Myslím, že lidé možná nechápou rozsah výzvy, kterou jsme na sebe pro rok 2026 vzali,“ řekl tehdy Horner. „Ale způsob, jakým k tomu tým přistupuje, je úplně stejný jako u vozu. Jsme na dobré cestě. Zapojilo se do toho několik skvělých lidí a máme skvělou kulturu.“

Verstappen zopakoval Hornerův pohled a zdůraznil nadšení týmu z jeho projektu.

„Víme, že je to velmi velký úkol, nebereme to na lehkou váhu. Vzhledem k tomu, že existuje spousta zavedených výrobců motorů, si také nemyslíme, že bude snadné je porazit. Ale máme spoustu dobrých lidí, kteří na projektu pracují, a jsme z něj velmi nadšení. Čas samozřejmě ukáže, jak to dopadne.“